В ПриватБанке рассказали о новых ограничениях для клиентов: сколько можно перевести с карты на карту

В Украине после введения ограничений в максимальную сумму переводов с карты на карту в 150 тыс. грн в месяц банки уже разработали необходимые изменения. В ПриватБанке есть несколько способов увеличить лимит при условии предоставления определенных документов.

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Как рассказала "Минфину" руководитель департамента денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко рассказала: если человеку не хватит для p2p-переводов месячного лимита 150 тыс. грн, то он сможет его повысить двумя способами:

Подать заявку в Приват24 непосредственно через мобильное приложение. Процедура будет включать в себя загрузку необходимых документов, подтверждающих происхождение средств. Что, как обещают в банке, будет занимать несколько минут благодаря упрощенным формам.

Обратиться в службу поддержки или в отделение ПриватБанка и получить помощь специалистов и дополнительную информацию.

Тех, кто имеет официальные доходы более 150 тыс. грн и желает увеличить лимит, у ПриватБанка могут спросить такие подтверждающие документы:

Справка о доходах с места работы или выписка из счета за последние 6-12 месяцев. Налоговое право на доходы. Договоры гражданско-правового характера, подтверждающие доходы от предоставления услуг или выполнения работ. Справка из Пенсионного фонда или другие документы о социальных выплатах. Выписки из счетов или договоры аренды недвижимости для подтверждения легальности источников доходов.

"Мы заранее информируем клиентов, когда они достигают 50% своего лимита, и предоставляем рекомендации для управления лимитом. В будущем планируем централизованно повышать лимиты отдельных сегментов клиентов с подтвержденными доходами, что позволит автоматически избежать ограничений на основе официально подтвержденных источников доходов", – пообещала Мария Страшко.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине банки массово блокируют карты клиентов после операции с криптовалютой на p2p платформах (где расчет происходит с одной карты физлица на карту другого физлица). Такие операции часто используют мошенники, пытающиеся отмыть средства, полученные незаконным путем. Если же провести р2р с таким мошенником, банк может заблокировать счет.

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