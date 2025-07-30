ПриватБанк выиграл многомиллиардный иск против Коломойского и Боголюбова: суд в Лондоне принял окончательное решение

Государственный ПриватБанк окончательно выиграл суд против бывших владельцев финучреждения – Игоря Коломойського и Геннадия Боголюбова. Банк требовал возместить убытки за выведенные активы.

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Решение было оглашено судом Лондона 30 июля. Информацию подтвердили в ПриватБанке. Также приговор суда приветствовала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Главное, что нужно знать

ПриватБанк оценивал убытки за выведенные активы в 1,951 млрд долл . С начисленными процентами эта сумма выросла более чем вдвое .

. С начисленными процентами эта сумма выросла . В банке утверждали, что Коломойский и Боголюбо в незаконно завладели деньгами , используя мошенническую схему повторного прокручивания кредитов.

, используя мошенническую схему повторного прокручивания кредитов. В декабре 2016 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев. В декабре 2017 года суд принял решение о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также имущества шести компаний, связанных с ними.

Прямая речь: что говорят в "Привате" и Кабмине

"ПриватБанк одержал безоговорочную победу в многомиллиардном английском судебном процессе против Коломойского и Боголюбова", – говорится в сообщении банка 30 июля.

"Приветствую решение Лондонского суда по делу ПриватБанка против его бывших владельцев. Это безоговорочная победа. Украина последовательно защищает интересы граждан и отстаивает правду. Это решение демонстрирует, что государство способно успешно отстаивать свои интересы на международной арене", – добавила чуть позже руководительница Кабмина.

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