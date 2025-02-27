ПриватБанк не вернут ни Коломойскому, ни его партнеру: суд принял окончательное решение

Верховный суд подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим собственникам. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Видео дня

Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: решение было принято 26 февраля. Согласно ему, суд:

Оставил без удовлетворения жалобу бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского.

Оставил в силе решение апелляционного суда, которым было закрыто производство по делу об обжаловании решений госорганов о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства.

Таким образом, подчеркивается, суд окончательно установил, что национализация ПриватБанка является правомочной.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Коломойский обратился в Конституционный суд, чтобы признать определенные нормы Закона №590-ІХ неконституционными. Закон предусматривает прекращение судебных процессов по соответствующим исковым требованиям в сфере регулирования банковской деятельности.

В своей жалобе бизнесмен просил признать их неконституционными, поскольку, по его мнению, они противоречат ряду статей Конституции. Однако по словам представителей ПриватБанка, Коломойский пытался оспорить решение всех государственных органов, участвовавших в национализации учреждения.

Национализация ПриватБанка

Национальный банк 18 декабря 2016 принял решение о признании ПриватБанка неплатежеспособным и последующий вывод с рынка с участием государства. После чего обратился к правительству с предложением приобрести право собственности на акции банка.

Это решение основывалось на уменьшении размера регулятивного капитала до отрицательного значения. Нехватка в капитале ПриватБанка была подтверждена, в частности независимой международно признанной аудиторской компанией. Акционеры банка не выполнили взятые на себя обязательства по его финансовому оздоровлению.

В тот же день Кабинет министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Однако бывшие собственники не согласились с решением и инициировали многолетние судебные процессы в надежде вернуть банк себе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 12 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины официально ввел пожизненные санкции в отношении Игоря Коломойского. Его лишили государственных наград, заблокировали активы и ограничили передвижение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!