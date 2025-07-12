Приват24 временно недоступен: в чем причина и когда возобновят работу приложения

В ночь с 12 на 13 июля приложение "Приват24" временно будет недоступно для пользователей. Сервис приостановит обработку платежей на два часа – с полуночи до 02:00.

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Об этом сообщили в банке. Причина – проведение плановых технических работ.

В этот период клиенты не смогут осуществлять платежи, переводы или любые другие операции через мобильное приложение или веб-версию "Приват24".

"13 июля с 00:00 до 02:00 ночи, мы проводим технические работы, во время которых будет отсутствовать возможность проводить любые платежи или переводы с помощью "Приват24". Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

В ПриватБанке уверяют, что после завершения работ доступ к сервису будет восстановлен в полном объеме.

Напомним, Ивано-Франковский городской суд обязал ПриватБанк вернуть клиентке 75,995 тыс. грн, которые были украдены с ее счетов мошенниками. Злоумышленники получили доступ к ее счету через приложение Приват24, несмотря на то, что она не разглашала свои пин-коды и не теряла карточек.

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