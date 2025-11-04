Приговор не юридический, а политический: адвокат Насирова прокомментировал решение ВАКС по экс-главе ГФС

Приговор, который вынес Высший антикоррупционный суд Украины экс-главе ГФС Роману Насирову, не является юридическим. Это политическое решение как спасение НАБУ и САП.

Об этом заявил адвокат Насирова. Он отметил, что защита будет подавать апелляцию.

"Защита будет обжаловать приговор суда и продолжать действовать исключительно в рамках правовых процедур", – сказал адвокат.

По его словам, в этом деле гораздо больше политики, поддержки антикоррупционных органов и клеветы, чем права

"Первичный анализ приговора дает основания утверждать, что приговор не юридический, а политический как спасение НАБУ и САП, также он обусловлен бездоказательной негативной информацией, которая сопровождает Насирова Р. М. с 2017 года, которую распространили и продолжают это делать некоторые грантовые организации. Права в этом деле гораздо меньше, чем политики, поддержки антикоррупционных органов и клеветы," – высказал свое мнение защитник.

По словам адвоката, если бы суд оправдал Романа Насирова – это был бы мощный удар по НАБУ и САП, "чего допустить просто не могли".

"Суд фактически не предоставил ответов на все аргументы защиты, а большинство из предоставленных сводятся просто к несогласию с ними без нормативно-правого обоснования и доказательств, имеют место противоречия в выводах суда. Само установление виновности можно охарактеризовать так: "мы суд и нам виднее, как все было, потому что мы так считаем", о чем свидетельствуют такие выводы суда как "...невозможно установить...но для суда очевиден факт...", "....суду не удалось выяснить...однако суду очевидно, что...", "...зафиксировано не было...для суда вполне понятно, что...", которыми переполнен текст приговора", – отметил адвокат.

По мнению защиты, оценка доказательств судом осуществлена максимально субъективно, односторонне и предвзято.

"По тексту читается предвзятость суда, что дополнительно подтверждает, что ранее заявленные отводы суда являются небезосновательными. Выводы суда не основываются на доказательствах, точнее на том, что в них указано. Надеемся, что суды высших инстанций предоставят надлежащую этому оценку", – подчеркнул адвокат.

Он отметил, что после приобщения письменных документов Насировым до вынесения приговора прошло чуть больше одного часа.

"Доводам Насирова вообще не нашлось места в приговоре", – отмечает сторона защиты.

"Очевидно, что приговор суда был написан давным-давно, а решение принято задолго до его объявления, поскольку 900 страниц текста за час написать невозможно. Беда в том, что это проявление того, что суду было неважно учесть доводы того же Насирова Р. М. Такое себе проявление обесценивания важности позиции последнего. С другой стороны – это безоговорочное нарушение совещательной комнаты, потому что даже если взять часть приговора с обоснованиями, которую суд должен был обсуждать в совещательной комнате, то она, очевидно, больше человеческих возможностей печатания текста, не говоря об их обсуждении судьями", – отметил адвокат.

Он утверждает, что количество допущенных судом нарушений процедуры рассмотрения дела и прав стороны защиты является беспрецедентным.

"Романа Насирова не признали виновным, его назначили таким", – завершил комментарий адвокат и отметил, что больше деталей защита сможет сообщить после дополнительного детального анализа приговора.