Резидент Трамп, случайно, но существенно обвалив (вместе с Саудовской Аравией) цены на нефть вообще, и в том числе на мордорскую, оказался, таким образом, не столько резидентом россии, сколько просто безмозглой рыжей обезьяной, рассорившейся уже даже с любимым Маском, поскольку в экономической политике, как выяснилось, ориентируется на специалиста, которого вообще не существует, ибо его банально придумал (плагиат наоборот) трамповским советник, сделав анаграмму из собственных имени с фамилией.

Видео дня

И против этой глупой обезьяны уже объединяются, как сообщает уважаемая FT, не кто-нибудь, а КНР (на уровне премьера, а это означает, что фактически - на уровне Си!) и ЕС (на уровне непосредственно самой Урсулы!)!!!

Шокированный мир сходит с ума, фондовые рынки колеблются в течение считанных минут с размахом в 3 триллиона долларов, а знаменитая Великая депрессия (возникшая в своё время тоже при президенте-республиканце, кстати – бывшем российском горном инженере) в честь приближающегося её столетия может на этот раз, распространившись на весь мир, оказаться спрессованной со всей своей разрушительной силой если не в минуты, то в дни – как финансовая ядерная бомба.

То, что страдают от этого все, в том числе и мордор, не должно никого дезориентировать, хотя само по себе и неплохо. Но пусть Трамп занимается изнасилованием только россии, а не всего мира.

Пока же промежуточные результаты его бурной деятельности демонстрируют лишь принципиальную несостоятельность всех существующих систем сдерживания и противовесов, да и вообще отсутствие мировой способности к естественному самосбалансированию, так что – как и в случае с бешеным пуйлом – надежда человечества, что всё урегулируется, осталась только на Бога.