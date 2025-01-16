Наверное, ситуацию с Законом о повышении акцизов на сигареты есть смысл рассматривать как испытание экономической ответственности и политической последовательности.

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Далее текст на языке оригинала.

Минув місяць з моменту ухвалення Верховною Радою законопроекту №11090, який передбачає підвищення акцизів на тютюнові вироби. Цей документ дозволяє Україні рухатись до акцизних стандартів Європейського Союзу, а разом з цим забезпечити додаткові 612 мільйонів гривень для державного бюджету у 2025 році та загалом понад 29 мільярдів гривень до 2028 року.

Однак президент досі не підписав закон, що викликає багато запитань.

Наприкінці 2024 року влада "із кожної праски" розповідала про брак коштів для фінансування бюджету та оборони, наголошуючи на необхідності жорсткої економії та збільшення бюджетних надходжень. Але тепер, коли є реальна можливість зміцнити фінансову стабільність країни, підписання одного із ключових "ресурсних" та євроінтеграційних законів з незрозумілих причин затягується на невизначений час.

Відомо, що тютюновий сегмент забезпечує майже половину акцизних надходжень, і підвищення ставок до європейських стандартів — це не лише необхідність для наповнення бюджету, але й справедливе рішення. Водночас від затримки підписання цього закону виграють тютюнові ділки, які роками лобіювали мінімальні акцизи, отримуючи надприбутки, а потім намагались "збити" закон на стадії його прийняття.

Україна не може дозволити собі втрачати час і кошти, тому зараз підписання президентом закону про підвищення акцизів є критично важливим рішенням.