Кремль загнал Raiffeisen Bank в тупик: попытка продать российскую "дочку" снова провалилась

Raiffeisen Bank International снова предпринял неудачную попытку продать свой дочерний бизнес в России. Кремль блокирует сделку, чтобы сохранить важный финансовый канал с Европой, поскольку это финучреждение одно из крупнейших в стране-агрессоре.

Видео дня

Как сообщает Reuters, австрийский банк снова пытался продать долю в своем российском подразделении, чтобы вывести свои миллиардные прибыли, – в российском подразделении компании заблокировано примерно 7 млрд евро. В то же время на финучреждение продолжают давить США и Евросоюз, требуя сокращения деятельности в России из-за войны в Украине.

Представитель банка заявил, что продажи в стране сворачиваются, однако любое решение требует одобрения российских властей."RBI ведет переговоры о продаже своего российского дочернего предприятия", – отметили в банке и добавили, что назвать сроки невозможно, поскольку "требуется множество регуляторных разрешений, включая согласие российских органов".

Банк Raiffeisen в России остается крупнейшим кредитором в стране, который не попал под западные санкции. Это делает его ключевым игроком для торговых расчетов, включая оплату поставок российского газа в Европу через газопровод "Турецкий поток".

Политическое давление и напряженность

Глава Raiffeisen Йоханн Штробль уже неоднократно пытался договориться о продаже. По данным источников, он лично посещал Россию для ведения переговоров.

Последние попытки сделки сорвались на фоне усиления напряженности между Москвой и Западом. Европейские лидеры готовятся использовать десятки миллиардов евро активов российского центробанка для помощи Украине.

Кроме того, Европа стремится отказаться от импорта российского газа. Ситуацию усугубили и инциденты с уничтожением российских дронов над Польшей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в России возобновились офлайн-продажи брендов Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho, которые ушли из России. Одежда марок, принадлежащих испанской корпорации Inditex, начала продаваться в сети магазинов молодежной одежды низкого ценового сегмента "Твое".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!