Представителей ГОТ вызовут в Раду из-за формы для ВСУ: Кисилевский объяснил причину

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития пригласит представителей Государственного оператора тыла (ГОТ) на заседание для объяснений намерения закупить военную форму и вещевое обеспечение исключительно иностранных производителей, без допуска украинских предприятий легкой промышленности. Соответствующий запрос на получение коммерческих предложений обнародован на сайте ГОТ.

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Об этом пишет издание "Телеграф", ссылаясь на заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского.

"Это не просто предательство. Это очень похоже на государственную измену. Похоже, что работники этой организации уже настолько обнаглели, что официально ищут себе коррупционного заработка на посредниках, которые везут из Турции, Вьетнама, Бангладеш или бог знает еще откуда. Хочу спросить руководителей ГОТ. Мы мало вам объясняли, что при покупке украинского товара до 40% его стоимости идет в украинский бюджет, из которого финансируется армия и ваша зарплата? А при покупке импортного товара вы воруете средства у военных? Кажется, что объясняли достаточно. Значит, вы собираетесь украсть сознательно. Деньги у армии, работу у украинских граждан", – прокомментировал запрос на получение коммерческого предложения ГОТ Дмитрий Кисилевский.

Кисилевский сообщил, что готовит депутатский запрос относительно инициативы ГОТ к премьер-министру, министру обороны, а также в правоохранительные органы.

В легкой промышленности Украины занято более 150 тысяч работников. Для нужд Сил обороны продукцию шьют десятки крупных и сотни малых и средних производителей по всей стране.