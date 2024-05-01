Правительство вынуждено пересмотреть тариф на свет из-за обстрелов энергосистемы, – Кучеренко

Разрушения в энергосистеме, связанные с массированными обстрелами со стороны россиян, заставляют правительство пересмотреть тариф на электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко.

Он пояснил, что в условиях разрушений в энергосистеме из-за вражеских атак сейчас нужно сосредоточить усилия на ремонтах, восстановлении и защите энергетических объектов. Поэтому Правительству может придется пересмотреть тариф на электроэнергию для населения.

"Мое ожидание оно основывается на реальном анализе, что правительство будет вынуждено, к сожалению, повышать цену на электроэнергию для населения", – сказал Кучеренко.

В то же время, нардеп уточнил, что стоимость электроэнергии не будет подниматься до уровня рыночной цены, которая сейчас составляет около 6 грн/кВт-ч. По словам Кучеренко, реальная себестоимость потребляемой населением электроэнергии составляет 3,5 грн кВт-ч.

Ранее замминистра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.