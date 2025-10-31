Правительство временно запретило экспорт дров: Свириденко объяснила причину

Кабинет министров Украины временно запретил экспорт дров. Решение приняли после поездки премьер-министра Юлии Свириденко в Ровенскую область. Цель – обеспечить население древесиной на зимний период, поддержать предприятия и снизить экологическую нагрузку.

Видео дня

Об этом Свириденко сообщила в своем Telegram-канале. Она пояснила, что это шаг на запрос бизнеса, который страдает от недостатка древесины из-за сокращения лесозаготовки во время войны.

Дефицит и потребности армии

По словам премьера, из-за полномасштабного вторжения объем лесозаготовки в Украине существенно уменьшился. Многие предприятия или простаивают, или работают на минимальных мощностях. В то же время древесина необходима для армии, а в селах – это главный ресурс для отопления.

"Предприятия, которые могли бы работать, простаивают или работают на минимальных мощностях из-за нехватки древесины. Войско нуждается в древесине для своих нужд. От наличия древесины зависит жизнь в сельских общинах, где дрова являются ключевым ресурсом для отопления зимой.", – отметила Свириденко.

Экологический аспект решения

Премьер подчеркнула, что война уже нанесла значительный ущерб окружающей среде – часть лесов временно оккупирована или повреждена боевыми действиями. Поэтому правительство решило не допустить дополнительной нагрузки на природу. До конца года экспорт древесины возможен только по лицензиям с нулевой квотой.

"Решение предусматривает лицензирование экспорта – нулевую квоту до конца года. Продолжаем нарабатывать дальнейшие шаги для системного решения дефицита древесины", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на Киевщине разоблачили незаконную вырубку деревьев на более 4 млн грн. В результате сотруднику госпредприятия "Леса Украины" было объявлено подозрение – ему грозит до 10 лет лишения свободы. В общем было снижено сотни деревьев, возраст которых превышал 90 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!