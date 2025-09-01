На Киевщине вырубили почти столетние деревья на 4 млн грн: объявлено подозрение работнику "Лесов Украины"

На Киевщине разоблачили незаконную вырубку деревьев на более чем 4 млн грн. В результате сотруднику госпредприятия "Леса Украины" было объявлено подозрение – ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Всего были уничтожены сотни деревьев, возраст которых превышал 90 лет.

Детали схемы

В ходе расследования дела о нанесении вреда окружающей среде следователи ГБР выявили факт вырубки древесины ценных пород на территории филиала Голованевского лесного хозяйства, принадлежащего "Лесам Украины". В результате государству был нанесен ущерб на более чем 4 млн грн.

Виновником может быть инженер лесного хозяйства, который для искусственного повышения показателей выполнения плана работы и достижения прибыльности предприятия в течение года выдавал лесорубочные билеты на вырубку деревьев. Таким образом он способствовал незаконной вырубке почти шести сотен дубов, кленов, грабов, ясеней и лип в возрасте почти ста лет.

Инцидент произошел в июне 2023 года. Чиновнику сообщено о подозрении в незаконной вырубке деревьев (ч. 4 ст. 246 УК Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины) – в целом они предусматривают санкцию в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Коррупция в "Лесах Украины"

В июле суд избрал для генерального директора государственного предприятия "Леса Украины" Юрия Болоховца меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 90,9 млн грн. Его подозревают в незаконном обогащении на более чем 7,9 млн грн. Сейчас его перевели в Лукьяновское СИЗО.

Болоховца называют одним из ключевых фигурантов лесной сферы. Он мог обогатиться, используя свое служебное положение. По данным следствия, находясь на должности главы Гослесагентства, в 2021 году он фактически стал владельцем активов на общую сумму 10,4 млн грн, что значительно превышает его законные доходы, а именно:

элитной недвижимости в центре Киева, в частности квартиры на Печерске стоимостью более 9 млн гривен;

8 земельных участков на 24 га;

грузового автотранспорта.

Чтобы скрыть нажитое, подозреваемый оформлял его на близкое окружение и не вступал в переговоры о покупке, используя подставных лиц и фиктивные договоры. При этом большинство платежей осуществлялись наличными или со счетов третьих лиц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине усилили меры борьбы с коррупцией в лесной отрасли. Разоблачены масштабные схемы, а также нарушения установленных правил эксплуатации лесных ресурсов, которые нанесли государству 67,2 млн грн убытков. В результате только за прошедшую неделю (28 июля – 3 августа) трем лесоводам объявлены подозрения, а одно обвинение направили в суд.

