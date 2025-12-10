Правительство предупредили о потерях из-за введения лимитов для игроков легальных казино: рынок может упасть на треть

Введение лимитов и дополнительных ограничений для украинцев, которые играют в легальных онлайн-казино, приведет к прямым убыткам бюджета до 5,6 млрд грн, массовому переходу игроков в нелегальные казино (преимущественно российского происхождения) и уменьшению объемов легального рынка на треть.

Об этом заявил президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса Александр Когут во время круглого стола по обсуждению проекта приказа Минцифры "Об установлении лимитов расходов игрока на азартную игру и времени участия игрока в азартной игре" с участием крупнейших операторов рынка, представителей Минцифры, Play.City, Минфина, ГНСУ и БЭП.

"Белые операторы, каждый в отдельности, построили математические модели на базе реальных клиентских данных и проанализировали последствия трех базовых сценариев: введение лимитов в эквиваленте 1, 2 и 5 тысяч евро в месяц. Расчеты всех операторов продемонстрировали одинаковый результат: введение лимитов существенно сократит легальный рынок и драматически уменьшит налоговые поступления в бюджет страны, – подчеркнул президент АУОГБ во время своего выступления.

– Прогноз сделан в разрезе отдельных видов налогов. При введении лимитов в 1 тыс. евро на одного игрока в месяц убытки бюджета составят 5,6 млрд грн в год. В частности, по налогу на прибыль государство недополучит 3,7 млрд грн, по НДФЛ – 1,7 млрд грн, по военному сбору – 257 млн грн. Российский рынок нелегальных казино в Украине фактически получит возможность расширить свою долю. Введение жестких лимитов приведет к очевидным последствиям: легальный сегмент сократится на 10–15 млрд грн. Если лимиты введут, эти деньги украинцев просто перетекут в нелегальные, преимущественно российские казино. Одно невзвешенное решение, которое хотят принять якобы с благими намерениями (борьба с лудоманией), может привести к резкой тенизации рынка и колоссальным убыткам".

В профильной ассоциации убеждены: количество игроков в стране после введения лимитов не изменится, а лишь произойдет перераспределение. Игроки – примерно 50–60 тысяч украинцев в квартал – будут мигрировать с легальных сайтов в незаблокированные российские казино, которые незаконно работают в украинском сегменте Интернета.

По мнению Александра Когута, регулирование игорной индустрии должно прежде всего защищать уязвимые слои населения, но не приводить к оттоку в нелегальные казино так называемых премиальных клиентов. Во время круглого стола, президент Ассоциации сообщил, что введение лимитов в первую очередь повлечет миграцию VIP-клиентов в нелегальные казино. Исследования членов Ассоциации показали, что VIP-клиенты составляют 2,5–3% от всей клиентской базы легальных операторов, но генерируют от 35 до 51% всех доходов и налогов.

"Средний депозит таких клиентов – 139,6 тыс. гривен. Это очень состоятельные граждане, среди которых много бизнесменов, которые тратят деньги, получая удовольствие от игры. Если им станет некомфортно из-за ограничений, они мгновенно перейдут на нелегальные платформы. Также в нелегальные казино перейдут клиенты, которые сейчас одновременно имеют счета и в легальных, и в нелегальных казино. Таких, по оценкам операторов, примерно 30%. Ограничивая легальных операторов, государство делает более конкурентоспособными нелегалов, это – проверенная на многих юрисдикциях логика функционирования игорных рынков. Нидерланды, Швеция и Германия, уже наступили на эти грабли. Украинские регуляторы должны тщательно изучить уроки этих стран, потому что непродуманное введение лимитов загнало рынки и игроков в тень, бюджеты этих стран получили убытки", – подытожил Когут.

Причиной такого падения стала комбинация мер: запрет части рекламных форматов, строгие месячные лимиты на депозиты (700 евро для совершеннолетних и 300 евро для игроков до 25 лет), а также повышение ставки игорного налога до 34,2% с 1 января 2025 года с анонсированным ростом до 37,8% в 2026-м.

Опыт Нидерландов

Опыт Нидерландов демонстрирует, что сочетание жесткого регулирования и повышенной налоговой нагрузки может привести к падению выручки легальных операторов более чем на 25% в течение полугодия. По данным организации VNLOK, в первом полугодии 2025 года валовой доход легальных игорных операторов Нидерландов снизился более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, несмотря на рост количества активных аккаунтов с 1,1 млн до 1,19 млн. Ожидается, что налоговые поступления от игорного бизнеса в Нидерландах сократятся с около 1 млрд евро в 2024 году до примерно 800 млн евро в 2025-м, то есть до примерно 83% от предыдущего уровня, с потенциальным недополучением почти 200 млн евро. Представители легального рынка Нидерландов связывают это с тем, что значительная часть наиболее активных игроков перешла на нелицензированные платформы без подобных ограничений, что проявляется в разрыве между стабильным количеством аккаунтов и падением оборотов, включая наземные казино, где оборот в первой половине года уменьшился на 7%.

23 октября 2025 года на официальном сайте Минцифры был обнародован для общественного обсуждения проект приказа Министерства цифровой трансформации Украины "Об установлении лимитов расходов игрока на азартную игру и времени участия игрока в азартной игре". Документ предлагает установить лимиты расходов игрока, а также максимальное время участия в азартных играх в течение дня, недели и месяца.

В августе–сентябре 2025 года компании KANTAR, Gradus и Factum провели три комплексных исследования уровня тенизации игорной индустрии. Согласно результатам, нелегальный сегмент составляет от 39% до 53% рынка. Репрезентативное исследование среди 2500 респондентов, играющих в интернет-казино, выявило основные факторы, почему украинцы выбирают нелегальные платформы: скорость выплат; отсутствие лимитов на ставки; возможность избегать уплаты налогов; простота регистрации и анонимность; возможность играть с помощью криптовалют; доступ для лудоманов и подростков до 21 года. Исследования показали, что любые ограничения или неудобства в легальных казино приводят к оттоку игроков в нелегальные интернет-казино.

Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) – независимая саморегулируемая организация, объединяющая крупнейших лицензированных операторов игорной индустрии Украины. Целью деятельности Ассоциации является содействие развитию легального рынка азартных игр, формирование прозрачных правил игры, повышение стандартов ответственной игры и противодействие нелегальному игорному бизнесу.