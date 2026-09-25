Правительство назначило временного главу Налоговой службы: что о нём известно

Правительство назначило Юрия Конюшенко первым заместителем председателя Государственной налоговой службы и временно поручило ему исполнять обязанности руководителя ведомства. Решение было принято 25 сентября.

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О назначении сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, перед новым и. о. руководителя ГНС поставили задачу обеспечить стабильную работу службы, выполнение планов по поступлениям в государственный бюджет и совершенствование администрирования налогов.

Работа в правительстве

Юрий Конюшенко работал в Секретариате Кабинета министров с 2015 года. В частности, он занимал должность заместителя начальника Управления по вопросам бюджетно-налоговой и таможенной политики – заведующего отделом по вопросам налоговой и таможенной политики.

В 2020 году Конюшенко перешел в Министерство финансов. Там он стал директором Департамента обеспечения координационно-мониторинговой работы и работал на этой должности до назначения в ГНС.

Среди основных задач нового исполняющего обязанности руководителя Государственной налоговой службы – обеспечение слаженной и бесперебойной работы ведомства, выполнение планов поступлений в госбюджет, упрощение администрирования налогов и улучшение взаимодействия с бизнесом.

Также правительство ожидает от ГНС открытого диалога с налогоплательщиками.

"Перед новым и. о. руководителя стоят конкретные задачи: обеспечение слаженной и бесперебойной работы ГНС, выполнение планов поступлений в государственный бюджет, совершенствование и упрощение администрирования налогов, улучшение взаимодействия с бизнесом и открытый диалог с налогоплательщиками", – отметил Сергей Корецкий.

Смена руководства

14 сентября Кабинет министров прекратил полномочия Леси Карнаух в качестве исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы. Она возглавляла ГНС в статусе и.о. с 23 июня 2025 года.

Карнаух стала руководителем службы после назначения предыдущего главы ГНС Руслана Кравченко генеральным прокурором. В ГНС она перешла в январе 2025 года, когда стала заместителем главы службы. В мае её назначили первым заместителем председателя, а в июне она начала исполнять обязанности главы ГНС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 16 сентября НАБУ и САП провели обыск у бывшей исполняющей обязанности председателя Государственной налоговой службы Леси Карнаух. Причины следственных действий правоохранители пока не комментируют. Саму же Карнаух уволили с должности 15 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках операции "Карфаген" в Офисе генерального прокурора отстранили семерых сотрудников. А 15 сентября народные депутаты проголосовали за отставку Кравченко. Соответствующее решение поддержали 317 парламентариев. В свою очередь, глава государства вечером уже подписал указ об увольнении чиновника.

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