Правительство должно создать условия для развития зеленой генерации, чтобы выполнить решение Ставки, – Харченко

Кабинет Министров Украины должен создать такие условия для развития распределенной, в т.ч. зеленой энергетики, которые обеспечат привлечение большого объема инвестиций и быстрое строительство новых энергетических мощностей.

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Об этом заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

"Правительство должно создать для бизнеса и муниципальных компаний ситуацию, когда они построят распределенную генерацию, когда они непосредственно на местах будут делать то, что нужно и тогда, когда нужно", – сказал Харченко.

По его словам, инвесторы будут вкладывать средства в распределенную энергетику только тогда, когда есть нормальные условия для того, чтобы инвестиции, вложенные в эту генерацию, возвращались инвесторам. Он отметил, что инвесторы хотят понимать даже во время войны, каким образом они вернут свои деньги.

"Тогда у нас будет очередь тех, кто хочет вложить деньги в такие проекты, и такие проекты будут очень быстро реализовываться", – добавил Харченко.

Он подчеркнул, что распределенная генерация — это единственный путь, по которому Украина может пройти и на выходе ситуации иметь безопасную и очень устойчивую к любым атакам любого врага, систему энергетики.

"Речь идет о том, чтобы построить необходимый нам объем генерации, нужна сумма между 2,5 и 3,5 миллиардами долларов", – уточнил эксперт.

Также он считает, что без привлечения внутренних и внешних инвесторов, государство не сможет быстро и качественно построить децентрализованную систему генерации.

"Нет, по-моему, в Украине способности, чтобы какая-то мегакомпания взяла в свои руки этот процесс и все сделала", – резюмировал Харченко.

Напомним, 20 июня, после очередного обстрела энергоинфраструктуры россиянами, президент Владимир Зеленский провел Ставку, по решению которой поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.

По данным ГП "Гарантированный покупатель" уровень задолженности перед предприятиями возобновляемой энергетики Украины составляет более 40% за 2022 год, а в текущем году уже достигает 40%. Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ПУУ, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.