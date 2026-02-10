Правительство должно добиться отсрочки экопошлины CBAM для Украины – УСПП

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) обратился к правительству с призывом активизировать переговоры с Евросоюзом, и договориться об отсрочке механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) для украинских экспортеров. В организации отмечают: полноценное введение CBAM без переходного режима во время войны создает серьезные риски для экономической устойчивости страны, а потери составят минимум 200 миллионов евро уже до конца года.

В УСПП отмечают, что дополнительная фискальная нагрузка со стороны ЕС в размере €86–100 за тонну выбросов резко ухудшает конкурентоспособность украинских производителей. Особенно это ощутимо для промышленности, которая работает в условиях разрушенной энергетики, логистики и потери части производственных мощностей.

По оценкам профильных аналитических центров, из-за действия CBAM Украина может потерять до $5 млрд экспортных доходов в течение пяти лет. Риски являются критическими, учитывая то, что около 80% украинского металла экспортируется именно в ЕС, а горно-металлургический комплекс формирует до 7% ВВП, 15% экспорта и почти 30% грузооборота транспорта. Кроме металлургии, под действие механизма подпадают цементная, химическая отрасли, алюминиевое производство и электроэнергетика.

В УСПП подчеркивают, что в условиях полномасштабной войны украинские предприятия не имеют возможности быстро инвестировать миллиарды евро в декарбонизацию. Поэтому организация считает отсрочку или специальный режим применения CBAM для Украины одной из ключевых задач экономической дипломатии.

Среди первоочередных шагов УСПП предлагает активизировать политические переговоры с ЕС, добиваться переходного или специального режима CBAM, создать совместную техническую группу Украина–ЕС для оценки реального влияния механизма, привлечь европейские бизнес-ассоциации и параллельно разработать пакет государственной поддержки для экспортеров. Как известно, в новом предложении Еврокомиссии по усилению механизма CBAM до сих пор не предусмотрено исключения для Украины, несмотря на войну. В ЕК заявили, что влияние CBAM на украинскую экономику будет "минимальным". Но эти оценки оторваны от реальности, говорит директор GMK Center и глава Комитета промышленной экологии EBA Станислав Зинченко: Украина остается крупнейшим экспортером CBAM-товаров в ЕС по физическим объемам. В целом же CBAM-товары обеспечивают около 2% украинского ВВП.

Ранее посол украинского бизнеса, экономический эксперт Андрей Забловский заявил, что несмотря на формальный отказ Еврокомиссии отсрочить введение экопошлины CBAM для Украины, мы все еще имеем полное и законное право на такую отсрочку, поэтому должны активизировать переговоры с Еврокомиссией, чтобы это право реализовать.