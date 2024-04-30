Правила бронирования от мобилизации должны быть четкими и прозрачными, – Кинах

Для минимизации потенциального негативного влияния мобилизации военнообязанных на экономику должны действовать четкие, прозрачные правила и критерии бронирования работников предприятий разных отраслей.

Об этом заявил президент УСПП Анатолий Кинах.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей убеждены, что для минимизации возможного негативного влияния мобилизации на бизнес нужно реализовать целый ряд мер. В частности, следует провести четкий аудит отраслей экономики, которые не только сейчас имеют критическое значение, но могут стать такими со временем.

"Критериями важности должны быть показатели потенциальной пользы для экономики и обороны при условии, что предприятие начинает или развивает такое направление", – говорит президент УСПП.

Также обязательно должно быть внедрено электронное бронирование и максимально упрощена его процедура, подчеркнул Кинах.

Как известно, Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Но эта идея встретила сопротивление общества и волну критики. После этого нардеп, член оборонного комитета ВР Игорь Копытин заявил, что правка о бронировании в привязке к зарплате была снята с рассмотрения без обсуждения, поскольку сутью такого подхода стал бы принцип "война для бедных", а это недопустимо.

В ВР придумали схему бронирования за 20 тысяч в месяц – что фактически так же является "налогом на трусость", и вызывает непонимание в обществе.