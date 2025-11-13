Прайс-кэпы в Украине усложняют энергетическую синхронизацию с ЕС, – Омельченко
Разница в понимании роли прайс-кэпов между Украиной и Европейским Союзом остается одним из главных препятствий для полноценной интеграции энергетических рынков.
Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.
"Вы знаете, что летом НКРЭКУ повысило уровень прайс-кэпов вынужденно. Это правильное было решение, поэтому увеличились возможности импорта", – отметил эксперт.
По его словам, даже при действующих ограничениях бывают ситуации, когда "цена электроэнергии в Европейском Союзе выше, чем в Украине, поэтому невыгодно поставлять в Украину электрическую энергию".
Омельченко пояснил, что в ЕС прайс-кэпы являются лишь предохранительным механизмом в чрезвычайных ситуациях, тогда как в Украине они фактически выполняют функцию регулятора рыночных цен.
"У нас понимание, что мы прайс-кэпами должны регулировать рыночные цены. И в этом отличие от Европейского Союза, модели Европейского Союза", – подчеркнул он.
По его словам, такая разница в подходах мешает не только технической, но и экономической синхронизации с энергорынком ЕС.
"Пока это различие будет существовать, нам очень трудно будет обеспечивать не только техническую, а в первую очередь экономическую синхронизацию, коммерческую синхронизацию с европейским рынком. И будут проблемы по заключению и долгосрочных контрактов с компаниями Европейского Союза", – отметил эксперт.
Напомним, в ежегодном докладе Европейской комиссии "Пакет расширения" говорится, что Украина должна продолжить постепенную отмену ценовых ограничений на электроэнергию во всех сегментах рынка. Документ был обнародован 4 ноября в Брюсселе.