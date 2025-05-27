Прайс-кэпы мешают конкурентному импорту электроэнергии на украинский рынок, – Орлова

Действующие прайс-кэпы приводят к ценовым искажениям, не отражая реальной рыночной ситуации, в частности в вечерние часы дефицита.

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Об этом пишет аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова.

"Вокруг цен на электрическую энергию этой весной распространялось много спекулятивной информации, относительно "самого дорогого электричества в Европе"", – отметила Орлова.

По ее данным, средний индекс базовой нагрузки за первые 20 дней мая на украинском рынке "на сутки вперед" составил 99 евро/МВт-ч. Это примерно на 30% выше аналогичного показателя в Словакии и на 10% – в Румынии.

Впрочем, как подчеркнула эксперт, электроэнергия является специфическим товаром: "Цена на организованных сегментах рынка меняется каждый час. Кстати, уже вскоре Европа перейдет даже на 15 минутные интервалы".

Показатели цен в странах-соседях демонстрируют значительные почасовые колебания: рост в вечерний пик из-за активизации дорогих видов генерации и нулевые или отрицательные значения днем из-за избыточной генерации солнечных станций. Зато в Украине кривая цен более "искусственная", что объясняется действием прайс-кэпов.

Орлова обратила внимание, что регулятор пока не планирует пересматривать предельные цены.

"Ожидается, что в ближайшее время в НКРЭКУ не планируют менять прайс-кэпы, поскольку не видят рисков в недоступности импорта из-за ценовых ограничений", – пояснила она.

Впрочем, по словам эксперта, основная часть импорта осуществляется на спотовых рынках, которые чувствительны к почасовой динамике цен, а не по фьючерсным контрактам.

Напомним, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, этим летом Украина снова может столкнуться с дефицитом мощностей из-за плановых ремонтов на АЭС, жары, а также разрушения энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что при таких условиях критически необходимо поднять прайс-кэпы для обеспечения стабильного импорта электроэнергии.