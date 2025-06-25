Прайс-кэпы давно потеряли смысл и должны быть отменены, – Савченко

Украина до сих пор не избавилась от временных ценовых ограничений в электроэнергетике, введенных еще в 2019 году. Об этом заявила Ольга Савченко, партнер юридической компании "Альтело" и председатель правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации.

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По ее словам, эти ограничения вводились как переходное решение до введения нового рынка электроэнергии: "Я вспомню, что данное ограничение вводилось при переходе на новую модель рынка с 1 июля 2019 года... и это ограничение было временным для того, чтобы создать нормальные адекватные условия для этого переходного периода".

Впрочем, "по прайс-кепам нельзя все списывать только на военное положение", считает эксперт.

Ведь ограничения действовали и в условиях мирного времени – почти три года до полномасштабного вторжения – и не пересматривались должным образом.

"Они уже как раз стали расти во время войны, когда стало очевидно, что рынок не выживет при той лимитации цены, которая была", – отметила Савченко.

Она подчеркнула, что постоянное присутствие прайс-кепов противоречит европейскому законодательству.

"Эти меры должны быть обоснованы, они должны очень взвешенно и с очень необходимым обоснованием ограничивать конкуренцию, ограничивать рынок и они должны заканчиваться. У нас этого нет", — подчеркнула она.

Также, по словам юриста, Energy Community неоднократно обращало внимание Украины на невыполнение обязательств по демонтажу ценовых ограничений: "Постоянно Energy Community... указывает на то, что хорошо, что эти прайс-кэпы немножечко пересматриваются и повышаются, но их не должно быть, это действительно нарушение наших обязательств и это искажение рынка".

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что действующая система ценовых ограничений (прайс-кэпов) на рынке электроэнергии сдерживает развитие промышленных солнечных электростанций и снижает инвестиционную привлекательность отрасли.