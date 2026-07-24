Повышение тарифов УЗ может сорвать подготовку энергетического сектора к зиме, – Трохимец

Повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" приведет к увеличению расходов тепловой генерации именно в период ремонтов, накопления топлива и подготовки к отопительному сезону. Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

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По его словам, в тарифной дискуссии нельзя учитывать только дополнительные доходы "Укрзалізниці". Для энергетики железная дорога – это прежде всего возможность своевременно доставить уголь на украинские теплоэлектростанции.

"Подготовка к отопительному сезону – это ремонты, накопление топлива, восстановление оборудования, формирование запасов и, конечно, стабильная логистика. Уголь должен не просто быть добыт. Его еще нужно вовремя и по прогнозируемой стоимости доставить на склады украинских ТЭС", – подчеркнул Трохимец.

Он пояснил, что более дорогие железнодорожные перевозки автоматически увеличат стоимость доставки топлива. В результате энергокомпаниям придется тратить больше на логистику именно тогда, когда деньги нужны для восстановления поврежденного оборудования, ремонта энергоблоков и формирования запасов на зиму.

"Ведь можно улучшить финансовые показатели одной государственной компании, но одновременно увеличить расходы тепловой генерации, создать новые риски и случайно сорвать подготовку страны к зиме", – предупредил Трохимец.

По его мнению, решение о повышении тарифов нужно оценивать не только с точки зрения финансового состояния "Укрзалізниці", но и с учетом последствий для энергетики и стабильного прохождения отопительного сезона.

Ранее президент ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" ухудшит положение горно-металлургических предприятий. По его словам, часть из них уже остановила или сократила производство.