Повышение тарифов "Укрзалізниці" это двойной удар по аграриям, – Казанин

Планы "Укрзалізниці" по повышению грузовых тарифов на 30 % существенно увеличат себестоимость сельскохозяйственной продукции, причем сразу на двух этапах производственного цикла – при закупке ресурсов для посевной и при экспорте урожая.

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Об этом заявил владелец и директор логистической компании TEUS Дмитрий Казанин, комментируя обнародованный Министерством развития общин и территорий проект пересмотра железнодорожных тарифов.

По словам эксперта, главная проблема заключается не столько в самом повышении тарифов, сколько в том, что оно накладывается на и без того существенно возросшую себестоимость аграрного производства. За последние годы аграрный сектор уже столкнулся с ростом стоимости удобрений, топлива, кредитования, страхования, нехваткой персонала, военными рисками и необходимостью перестраивать логистику.

Казанин отмечает, что нынешняя тарифная инициатива создает для аграриев эффект двойной нагрузки: значительная часть удобрений поступает в Украину через морские порты и доставляется по железной дороге в хозяйства, а после сбора урожая производители вновь пользуются железной дорогой для транспортировки зерна в порты или пограничные переходы. Таким образом, транспортная составляющая растет как при закупке ресурсов, так и при реализации готовой продукции.

Эксперт отметил, что "Укрзалізниця" работает в условиях войны и сталкивается с объективным ростом затрат на электроэнергию, топливо, ремонт инфраструктуры и обеспечение бесперебойной работы. Однако, по его мнению, пересмотр тарифов должен сопровождаться повышением эффективности работы перевозчика, а не просто изменением цен на услуги.

"Если тарифная политика сопровождается повышением скорости перевозок, сокращением простоев, улучшением оборота вагонов, развитием инфраструктуры и увеличением пропускной способности маршрутов к портам, то бизнес готов адаптироваться к новым условиям. Если же будет расти только стоимость перевозки без повышения эффективности системы, дополнительная нагрузка на экономику экспорта будет только усиливаться", – отметил эксперт.

Как известно, согласно опросу на сайте Agronews, 80% аграриев убеждены, что за новые тарифы "Укрзалізниці" фермеры заплатят дважды: зерно будут покупать дешевле, а удобрения и топливо подорожают.

Ранее украинские промышленные, транспортные и отраслевые ассоциации обратились к премьер-министру Юлии Свириденко и главе Офиса президента Кириллу Буданову с призывом не допустить необоснованного роста грузовых тарифов "Укрзализныци" в 2026 году: они сообщили, что повышение на 30% приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, сокращения грузовой базы "Укрзалізниці" на 27 млн тонн, потери $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.