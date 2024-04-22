Повышение тарифов помогло Украине пройти зиму без отключений – СМИ

Благодаря пересмотру тарифа для населения в прошлом году Украина смогла пройти эту зиму без отключений света.

Об этом говорится в статье BBC.

В нем отмечается, что новые российские обстрелы украинской энергетики задали вопрос, возрастут ли тарифы для населения. Этот вопрос возник из-за того, что в этом году последствия обстрелов энергосистемы были тяжелее прошлогодних.

"Тарифы в прошлом году повышали как следствие масштабные атаки на энергетику. Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли – спокойно, стабильно и без отключений", – пояснил министр энергетики Герман Галущенко.

В то же время он добавил, что пока нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов.

В комментарии ВВС президент аналитического центра Dixi Group Елена Павленко пояснила, что для решения проблемы последствий повреждений энергосистемы тарифы нужно повышать.

"Рано или поздно, чтобы "разрулить ситуацию" тарифы придется повышать. Мы никуда от этого не денемся. Вопрос только в том, когда это сделать и кому", – считает она.

Павленко подчеркнула, что власти должны честно говорить с населением и бизнесом о повышении и объяснять, что они будут поэтапными и будут предусматривать различные схемы поддержки.

К примеру, чтобы потребитель реально мог воспользоваться какой-либо программой по повышению энергоэффективности, мог сократить потребление тепла и электроэнергии, и тогда даже при повышении цены не будет платить гораздо больше.

"Это должно быть стратегией правительства немедленно, сейчас, до момента, пока будет принято решение о повышении", – подытожила Павленко.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изучают возможность пересмотра тарифа на свет для восстановления энергосистемы после обстрелов.