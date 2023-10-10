Повышение тарифов на железнодорожные перевозки будет для украинской экономики катастрофическим – Каленков

Повышение тарифов на перевозку, инициированную Укрзализныцей, будет иметь катастрофические последствия для экономики, ведь разгонит инфляцию в стране и сделает нашу продукцию неконкурентной на мировом рынке.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"В Украине доля грузов, перевозимых Укрзализныцей, 80%. И поэтому, если Укрзализныця увеличивает тарифы, это увеличивает себестоимость всей продукции. Это разгоняет инфляцию. Это делает неконкурентоспособной ту продукцию, которая отправляется на экспорт или даже продается на внутреннем рынке и конкурирует с импортом. И надо понимать, что экономические последствия будут катастрофическими. Логистические издержки для бизнеса выросли уже в 4-5 раз, теперь будет 6-7 раз. Наша продукция никому не будет нужна. Мы не будем работать", - подчеркнул Каленков.

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Он подчеркнул, что для бизнеса очень важно, чтобы Укрзализныця работала и эффективно выполняла свою работу. Но также для бизнеса важно, чтобы работа компании была прозрачной, а расходы понятны.

"Укрзализныця – это огромная государственная компания, которая легендарна своей коррупцией. Я не знаю другую государственную компанию, тем более такого масштаба, где коррупционные скандалы были бы так распространены, как в Укрзализныце. Но даже если абстрагироваться от коррупции, у бизнеса очень большие вопрос к эффективности работы Укрзализныци. Поэтому мы надеемся, что Укрзализныця делает все для того, чтобы снизить себестоимость своих услуг. Потому что мы на своих предприятиях это делаем", - акцентировал Каленков.

Он выразил убеждение, что УЗ может найти необходимые средства, если обратится за поддержкой к международным донорам, а не перекладывая бремя расходов на плечи бизнеса, который и так испытывает многочисленные экономические проблемы.

"Государство много говорит о том, что нужно поддерживать бизнес. Для этого нужно заморозить тарифы на перевозку до нашей победы. Укрзализныця может говорить с нашими партнерами, выходить на международный рынок, сама или с помощью государства, и привлекать внешнее финансирование. Ведь украинский бизнес сейчас. не может выйти на международный рынок, чтобы сделать какие-нибудь заимствования", - резюмировал Каленков.

Напомним, недавно появилась информация о намерении "Укрзализныци" увеличить тарифы на грузовые перевозки на 20%. Год назад, в июле компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь, экономист Андрей Новак заявил, что от повышения тарифа на железнодорожные перевозки наше государство проиграет, поскольку потеряет тысячи субъектов хозяйствования. Поэтому здесь необходимо вмешательство правительства, которое должно обуздать аппетиты Укрзализныци.