Повышение тарифа на грузовые перевозки – это путь к обвалу в ключевых отраслях и в экономике, – Лебедева

Повышение тарифа на грузовые перевозки на 37%, предлагаемых "Укрзалізницей", не соответствует реалиям украинской экономики, и может привести к обвалу в ключевых отраслях экономики. В то же время власти следует обратить внимание на показатели, которыми манипулирует УЗ для достижения своих целей.

Видео дня

Об этом заявила владелица украинской многопрофильной промышленно-инвестиционной группы Aurum Group Алена Лебедева.

"Бизнес и эксперты озабочены резкими шагами УЗ. Во время войны промышленность и так ощущает критическое давление. Существенное повышение тарифов без предварительных открытых консультаций и без учета позиций как бизнеса, так и общества может привести к снижению конкурентоспособности экспорта, остановке инвестиций и даже остановке производства в ключевых отраслях, что логически повлечет за собой всю экономику. Повышение тарифов без понимания потребностей бизнеса – сигнал о том, что государство не слышит своих производителей", – подчеркнула Лебедева.

В то же время, она обратила внимание на аргументы, которыми в УЗ обосновывают необходимость повышения, ведь эти аргументы некорректны. В частности, в качестве аргумента компания приводит то, что индекс цен производителей (PPI) за третий квартал 2024 года вырос на 23,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Но рассчитывать только на рост цен производителей некорректно – ведь по этой логике, когда цены производителей в 2020 году упали на 7,4%, УЗ должна была соответственно снизить тарифы на грузовые перевозки. Но ни разу за все эти годы "Укрзалізниця" не пересматривала тарифы в сторону понижения, независимо от экономической ситуации, подчеркнула эксперт.

"Сравнивать изменения цен производителей поквартально также некорректно: этот показатель сравнивают за месяц или за год по отношению к тому же периоду предыдущего года, то есть используя т.н. "базовый индекс". Предложенный "Укрзалізницей" подход использует так называемый "цепной индекс" (сравнение с ближайшим предыдущим периодом), который подходит для сравнения физических объемов (например, объемов грузов), но не для цен", – подчеркнула Лебедева.

Она также отметила, что повышение железнодорожных тарифов на грузе создает еще одну проблему: грузовладельцы, которые не могут себе позволить эти "золотые" услуги, будут вынуждены переходить на автомобильный транспорт, создавая дополнительную нагрузку на дороги. Это приведет к порче дорожного покрытия, в которое уже вложены миллиарды бюджетных средств.

"Вместо резкого повышения тарифов, которое может только временно компенсировать финансовые трудности "Укрзалізниці", необходимо провести системные реформы и повысить эффективность компании. Простое повышение тарифов не решит давних проблем отрасли. Во время войны и масштабной экономической трансформации крайне важно принимать стратегические решения открыто, профессионально и с уважением к потребностям как производителей, так и общества", – резюмировала Лебедева.

Ранее глава Федерации работодателей транспорта Орест Климпуш заявил, что повышение тарифов "Укрзалізниці" в условиях военного положения – это шаг в неправильном направлении: из-за этого грузы перетекают на грузовики, и мы потеряем дороги, на строительство которых были потрачены миллиарды. Кроме того, это может привести к потере доверия среди граждан к министерским решениям.