Повышение прайс-кэпов позволило нарастить импорт и стабилизировать систему, – Конеченков

Повышение прайс-кэпов на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии существенно помогло стабилизировать энергосистему в периоды пиковой нагрузки и после массированных атак. Об этом заявил Андрей Конеченков, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

По его словам, эффект от решения Регулятора подтверждается фактическими показателями импорта.

"Оно очень помогло, об этом говорят и цифры, и главное в чем, что был увеличен импорт сечения, который позволил больше спасать ситуацию, когда в день, когда вечером пик идет, чтобы компенсировать недостаток электроэнергии, в которой нуждаются украинцы", — отметил Конеченков.

Он отметил, что особенно важной роль импорта была во время обстрелов и в период морозов. "Более того, я вам скажу, что когда были обстрелы, когда были морозы, именно увеличение импорта пересечения тоже спасало эту ситуацию", — подчеркнул он.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что нынешний подход имеет точечный характер. "Но здесь вопрос в другом, что это сегодня выглядит точечно, то есть административное решение", — отметил Конеченков.

По его словам, рынок нуждается в системных изменениях и предсказуемой логике регулирования. "Хотелось бы, чтобы была как-то логика процесса, и чтобы мы дошли до принятия нового законодательства, и для того, чтобы вообще на будущее мы работали как европейцы, отменили вообще прайскепы. Это ближайшее будущее", — сказал председатель правления УВЭА.

Напомним, председатель НКРЭКУ Юрий Власенко с трибуны Рады также заявил, что частичная либерализация рынка электроэнергии и пересмотр прайс-кэпов стали своевременным решением в период пикового дефицита генерации и позволили существенно увеличить импорт электроэнергии.