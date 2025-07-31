Повышение прайс-кепов не повлекло скачка цен, – Орлова

Повышение предельных цен на электроэнергию в часы вечернего пика, вступившее в силу 1 августа, не привело к ожидаемому резкому росту стоимости ресурса.

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Об этом заявила Дарья Орлова, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting, ссылаясь на оперативные данные "Оператора рынка".

"Цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 1 августа не продемонстрировали резкого роста на часы "вечернего пика" после повышения прайс-кэпов", – отметила эксперт.

По ее словам, максимальная почасовая цена достигла 9300 грн/МВт-ч в 22:00 – лишь на 3% выше аналогичного показателя предыдущих суток. Средневзвешенная цена выросла на 7,7% – до 5459 грн/МВт-ч, что объясняется дневным уменьшением генерации из ВИЭ и изменением структуры предложения.

Таким образом, даже после пересмотра прайс-кэпов рынок не вышел из-под контроля, а новые ограничения не стали фактором существенного ценового давления.

"Фактически, было изменено прайс-кэпы только для часов "вечернего пика" (17–23)", – напомнила Орлова. По ее словам, рынок отреагировал сдержанно, что может свидетельствовать о достаточной конкуренции и стабильном балансе между спросом и предложением.

Эти данные также опровергают распространенные опасения, что пересмотр предельных цен автоматически приведет к скачку тарифов или общего подорожания электроэнергии.

Напомним, с 1 августа в Украине действуют обновленные предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии, в частности для периода вечернего пика (17:00–23:00), где максимальная цена на РСВ и ВСР может достигать 15 000 грн/МВт-ч, а на балансирующем рынке – 16 000,00 грн/МВт-ч.