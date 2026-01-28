Повышение грузовых тарифов 'Укрзалізниці' ускорит падение объемов перевозок – ЦТС

По итогам 2025 года железнодорожным транспортом Украины было перевезено 161,3 млн т грузов: это на 14 млн т или 8% меньше, чем в 2024 году. По сравнению с 2021 годом объемы перевозок фактически сократились более чем вдвое. На этом фоне дальнейшее повышение грузовых тарифов "Укрзалізниця" может иметь критические последствия для экономики, пишет Центр транспортных стратегий.

Сокращение грузовой базы уже существенно ударило по финансовым показателям компании. По собственным оценкам УЗ, прибыль от грузовых перевозок в 2025 году составит лишь 4–5 млрд грн, тогда как годом ранее этот показатель достигал 20,4 млрд грн, указывают эксперты издания.

Основными причинами снижения грузопотоков стали сокращение перевозок угля и зерновых. Определенный рост в 2025 году демонстрировали перевозки нефти и нефтепродуктов, цемента и строительных материалов, однако их объемы остаются недостаточными, чтобы компенсировать общее падение. Грузы горно-металлургического комплекса сохранились почти на уровне предыдущего года - 52,5 млн т, где снижение перевозок руды было компенсировано ростом транспортировки черных металлов.

Базовый прогноз УЗ на 2026 год не предусматривает восстановления: компания ожидает сохранения объемов перевозок на уровне около 162 млн т. Но ключевым фактором риска остается тарифная политика: в случае повышения тарифов грузоотправители могут еще активнее переориентироваться на автомобильный транспорт, прежде всего в сегменте зерна.

Эксперты отмечают, что потенциальный рост доходов от индексации тарифов будет нивелирован дальнейшим сокращением грузовой базы. Зато на макроуровне страна может столкнуться с падением объемов производства и экспорта, ростом расходов на ремонт дорог из-за перехода грузов на автотранспорт и дополнительным давлением на бизнес, подчеркнули в ЦТС.

Таким образом, в условиях уже сокращенных перевозок и слабой динамики восстановления экономики повышение грузовых тарифов выглядит неприемлемым решением, и может углубить кризисные явления как в самой "Укрзалізниці", так и в промышленности в целом.

Ранее первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Сирко заявила, что УЗ должна в первую очередь изменить бизнес-модель, потому что само по себе повышение грузовых тарифов приводит только к потере грузопотоков и углубляет финансовые проблемы в компании.