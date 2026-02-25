Повышение грузовых тарифов 'Укрзалізниці' спровоцирует сокращение ВВП на 100 млрд и массовые увольнения – УМП

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" (УМП) направило официальное обращение к первому вице-премьер-министру – министру экономики Украины Юлии Свириденко с просьбой ввести мораторий на повышение железнодорожных грузовых тарифов до завершения военного положения.

Об этом свидетельствует текст соответствующего письма, что есть в распоряжении редакции.

По информации УМП, "Укрзалізниця" рассматривает возможность очередной индексации грузовых тарифов в 2026 году. Горно-металлургический комплекс, который является одним из крупнейших железнодорожных грузоотправителей, выступает категорически против, ведь сейчас предприятия отрасли работают только на 40-85% довоенных мощностей. На фоне энергетического кризиса часть из них уже была вынуждена останавливать производство. В этих условиях дополнительный рост логистических расходов может стать критическим.

Промышленники напомнили, что предыдущие индексации тарифов "Укрзалізниці" в 2021-2022 годах существенно превысили как инфляцию расходов самого перевозчика, так и динамику мировых цен на украинские экспортные товары. За этот период цены на железную руду выросли до 163% от базового уровня, на металлопродукцию – до 153%. В то же время тарифы "Укрзалізниці" взлетели до 210% для грузов 1 класса и до 170% – для грузов 3 класса.

Отдельно обращается внимание на проблему скрытого кросс-субсидирования: убыточный пассажирский сегмент фактически финансируется за счет грузовых перевозчиков. По прогнозам, дефицит пассажирских перевозок в 2026 году превысит 25 млрд грн – то есть на каждую гривню дохода здесь приходится более трех гривен расходов. То есть фактически десятилетиями грузовые перевозки выполняют функцию скрытого налога на экспорт и промышленность.

Дополнительно в УМП указали, что текущая стоимость железнодорожных грузовых перевозок в Украине уже превышает аналогичные показатели в странах ЕС – в частности Польше и Словакии – на 10-60%, несмотря на кратно более низкий уровень доходов в экономике.

В письме также приведены расчеты ГП "Укрпромвнешэкспертиза". Согласно им, повышение тарифов на 37% приведет к сокращению ВВП почти на 100 млрд грн, потере валютной выручки в сумме около 2,4 млрд долларов и ежегодным потерям бюджета на уровне более 36 млрд грн. Также это грозит потерей не менее 76 тыс. рабочих мест, из которых 26 тыс. – в промышленности.

Есть риски и для самой "Укрзалізниці": рост тарифов ускорит отток грузов на автомобильный транспорт, сузит грузовую базу и в итоге уменьшит доходы компании. Примечательно, что эту логику подтверждают и сами представители железнодорожного перевозчика: по их собственным данным, повышение тарифов на 20% может сократить объемы грузовых перевозок на 19%.

Чтобы избежать кризиса в экономике, "Укрметаллургпром" просит вице-премьера Свириденко заморозить грузовые железнодорожные тарифы до конца военного положения. Взамен в ОП предлагают обеспечить бюджетную компенсацию убытков пассажирского сегмента и ремонтов инфраструктуры и создать условия для восстановления промышленного производства. Расширение грузовой базы через поддержку работы предприятий ГМК является более эффективным способом увеличения доходов "Укрзалізниці", чем повышение ставок, убеждены промышленники. Также важно обеспечить прозрачный механизм финансирования военных перевозок: расходы на инфраструктуру и перевозки для нужд Сил обороны должны быть определены отдельно и отражены в среднесрочном бюджетном планировании, говорится в письме.