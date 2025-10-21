Повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 40% станет ударом по экономике и экспорту – ФРТУ

"Укрзалізниця" готовит очередную индексацию грузовых тарифов: на 27% в 2025 году и еще на 11% с 1 января 2026 года (совокупно – более 40%). Это решение, по данным Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ), уже согласовано правлением и наблюдательным советом компании: уже в ближайшее время проект приказа планируют направить в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры. ФРТУ предупреждает, что такое повышение может усилить давление на экономику и снизить экспортный потенциал.

"Финансовое состояние "Укрзалізниці" в военное время сложное. Однако грузовой сегмент остается прибыльным: по итогам 2024 года его результат составил около 20 млрд грн. Основная проблема компании – это хронические убытки пассажирского сегмента, которые годами перекрывались доходами от грузовых перевозок", – отметили в ФРТУ.

Зато повышение тарифов на грузовые перевозки будет иметь очень существенное влияние на экономику Украины: оно приведет к сокращению производства и перевозок частью предприятий, вплоть до остановки отдельных производств, перетока грузопотоков на автотранспорт, а соответственно – создания дополнительной нагрузки на дорожную инфраструктуру, прежде всего региональную. Кроме того, это повышение повлечет за собой уменьшение экспортного потенциала и падение валютных и налоговых поступлений в бюджет.

"Повышение тарифов в прибыльном грузовом сегменте для покрытия убытков пассажирского является стратегически ошибочным решением. Это приведет к сужению грузовой базы, потере конкурентоспособности железнодорожных перевозок и формированию системного дефицита средств, который потребует существенных бюджетных вливаний в дальнейшем", – подчеркнули в ФРТУ.

Чтобы избежать кризиса в экономике, ФРТУ предлагает во время военного положения покрывать убытки пассажирских перевозок напрямую из государственного бюджета, без дополнительного повышения грузовых ставок: такой подход, по мнению Федерации, уменьшит риски для экономики и сохранит конкурентность украинской логистики.

Ранее бизнес-ассоциации Украины также призвали правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзалізниці" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного перекладывания этих убытков на грузоотправителей. В ЕБА также подчеркнули, что эта модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев. Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.