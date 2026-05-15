Поставщики не выходят на тендеры из-за действующих правил закупок, а коммунальные предприятия вынуждены переплачивать, – Дмитроца

Судебная и регуляторная практика в сфере публичных закупок электроэнергии уже приводит к ситуациям, когда коммунальные предприятия и больницы не могут найти поставщика на тендерах и вынуждены переходить к поставщику последней надежды по значительно более высоким ценам, заявляет эксперт по развитию энергетических проектов, вице-президент Energy Club Ирина Дмитроца.

По ее словам, государство говорит об убытках и необходимости контроля, однако при этом не оценивает потери от ситуации, когда поставщики просто не выходят на тендеры.

"Или кто-то проводил... Вот мы говорим о законодательстве, мы говорим об убытках государству, но вот кто-нибудь считал, что теряет государство, когда, например, коммунальное предприятие или больница выходит на тендер, для того, чтобы закупить электрическую энергию? На тендеры никто не выходит из поставщиков, и, соответственно, это предприятие идет на поставщика последней надежды", — говорит Дмитроца.

Она отмечает, что таких случаев становится все больше, а поставки от поставщика последней надежды обходится значительно дороже, чем могло бы быть при нормальной работе рынка.

"А мы все знаем, что очень много случаев таких есть, и кто-то считал, сколько тех предприятий уже пошло на поставщика последней надежды, и какие убытки государству тогда наносит такая ситуация, поскольку тариф там намного больше", — отмечает эксперт.

По ее словам, проблема возникает из-за того, что действующая практика не учитывает специфику рынка электроэнергии и не позволяет поставщикам нормально работать в высоковолатильных условиях.

"Государство бы вникло в процесс формирования цены рынка электрической энергии и приняло те необходимые изменения в законодательство, которые требует, для того, чтобы все-таки можно было этой критической инфраструктуре, и не только критической инфраструктуре, закупить эту электрическую энергию по нормальным ценам, а найти на поставщика последней надежды", — говорит Дмитроца.

Ранее депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб отметила, что судебная и регуляторная практика в сфере публичных закупок электроэнергии уже выходит за пределы рыночной дискуссии и создает риски для энергетической безопасности государства.