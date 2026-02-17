После повышения прайс-кепов Украине нужен переход на авансовую модель, – Корольчук

После решения НКРЭКУ о повышении предельных цен на электроэнергию до 15 тыс. грн/МВт·ч рынок "на сутки вперед" продемонстрировал резкий рост стоимости ресурса. За день цена поднялась с 6,50 грн/кВт·ч до более чем 10,50 грн/кВт·ч, а по состоянию на начало февраля достигла 15 грн/кВт·ч.

Видео дня

Как отметил Юрий Корольчук, сооснователь Фонда энергетических стратегий, такое повышение стало системным шоком для сегмента поставки. По его словам, решение принималось быстро, а его формальным обоснованием стал дефицит электроэнергии и необходимость балансировки системы. В то же время финансовые последствия оказались значительно масштабнее.

Корольчук подчеркивает, что изменение прайс-кепов автоматически трансформирует всю финансовую модель рынка. Поставщики вынуждены закупать ресурс по новым ценам уже сегодня, тогда как договоры с бизнес-клиентами остаются заключенными на прежних условиях. При этом оплата от потребителей поступает с отсрочкой 30–45 дней.

"Когда цена фактически удваивается, а механизм расчетов остается прежним, сектор поставки оказывается перед реальной угрозой массовой неплатежеспособности", — отмечает Корольчук. По его мнению, дефолт значительной части поставщиков может создать риски для всей цепочки поставки электроэнергии.

Эксперт обращает внимание, что сегодня поставщики фактически кредитуют систему: осуществляют полную предоплату за электроэнергию, предоставляют финансовые гарантии оператору рынка и ожидают средства от клиентов более месяца. В условиях военной экономики и двукратного скачка цены такая модель становится чрезмерно рискованной.

По убеждению Корольчука, ответом рынка на новые условия становится переход к авансовой модели расчетов. "Аванс — это инструмент синхронизации денежных потоков с реальной стоимостью ресурса и предохранитель от дефолта", — подчеркивает он.

Эксперт также предупреждает, что дальнейшие резкие регуляторные шаги без механизмов адаптации могут спровоцировать финансовый кризис в сегменте поставки, что напрямую повлияет на энергетическую стабильность страны.