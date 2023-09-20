Порошенко раскритиковал госбюджет-2024 из-за уменьшения финансирования обороны во время войны

Петр Порошенко подверг критике проект Государственного бюджета на 2024 год, в котором существенно увеличиваются расходы на БЭБ, ГБР, прокуратуру и других силовиков, при этом сокращаются расходы на Министерство обороны.

Свою позицию лидер партии "Евросолидарность" озвучил с трибуны Верховной Рады.

"Логика этого бюджета – уменьшение финансирования на оборону во время войны и увеличение финансирования карательного аппарата. Зачем увеличивается бюджет БЭБ? Зачем увеличиваются те, кто преследует бизнес? Таким путем они собираются увеличить рост экономики? Для того, чтобы давать больше молока, корову нужно меньше кормить и больше доить?" – сказал Порошенко.

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Он напомнил, что в 2021 году партия "ЕС" предоставляла проект изменений в госбюджет для увеличения финансирования армии, а также предлагала забрать деньги из Дорожного фонда и передать их на борьбу с пандемией коронавируса, но тогда сказали, что это не нужно.

"Сейчас забирают деньги у Минобороны и передают их Минстратпрому. Нам говорят, что это для обороны. А с какого черта вы взяли, что Минобороны должно покупать только у иностранцев, а не своими средствами стимулировать местное производство? Если вы хотите стимулировать Минстратпром, дайте бюджетное кредитование", – заявил политик.

По его мнению, такой подход позволит этим деньгам, в конце концов, вернуться в Государственный бюджет.

Порошенко также выразил мнение, что нужно забрать деньги у "инвестнянь", которые "разрушают конкурентную среду", и направить их на Министерство обороны.

"Принцип, который должен исповедоваться, – никому не повышать расходы, за исключением Министерства обороны, Вооруженных сил Украины, наших воинов", – подчеркнул пятый президент.