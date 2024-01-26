Порошенко представил план защиты бизнеса в Украине и призвал власть к партнерству

Государство должно работать с бизнесом как с партнером, а не устраивать силовые маски-шоу без решений судов – об этом во время брифинга сказал Петр Порошенко. Он отметил, что инвест-климат нужно спасать не ситуативными решениями СНБО, а системными изменениями.

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"Наша команда предлагает обществу "План неотложных действий по защите инвестиций и бизнес-климата в Украине". Это всеобъемлющий документ. Я надеюсь, что те предложения, которые сейчас выносятся на обсуждение и участниками бизнес-сообщества и бизнес-омбудсменом, и бизнес-ассоциациями, принесут гораздо более системный результат, чем решение Совета Национальной безопасности и обороны", – отмечает Порошенко.

"Первое – перезагрузка Бюро экономической безопасности по образцу, как мы формировали НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд. Должен быть тщательный международный и общественный контроль. Должна быть комиссия, которая будет сформирована с участием иностранных экспертов, имеющих право решающего голоса и право вето на кандидатуры. И должен быть общественный совет добродетели, по которому пройдут переаттестацию все работники БЭБ. Без перезагрузки не будет ни эффективной работы БЭБ, ни доверия к БЭБ, ДБР и другим. Доверие – это ключевое", – подчеркнул Порошенко.

"Второе. Зачем создавался БЭБ? Для того чтобы СБУ, Нацполиция, ДБР, все – от пожарных до Офиса генпрокурора – не могли на пушечный выстрел приблизиться к бизнесу. Всю информацию, которую они обнаруживают, они должны были передавать в новую структуру. Поэтому надо забрать право по своей подследственности Офиса генпрокурора, СБУ, Нацполиции, ДБР и других органов нарушать, регистрировать и расследовать такие производства", – говорит пятый президент.

"Это нужно урегулировать законом. Все, что у вас есть, передайте в БЭБ, а БЭБ несет ответственность. Следователь судья, к которому пришло ходатайство не по подследственности, не имеет права давать разрешение рассматривать дело, разрешение на проведение обысков, выемки, разрешение на меру пресечения, разрешение на что-либо", – добавляет Порошенко.

"Следующее. Всех силовиков, все правоохранительные и контролирующие органы нужно лишить права и возможности останавливать бизнес, потому что вы наносите существенный ущерб. Категорически запретить арестовывать денежные средства на счетах предприятий. Есть Конституция, и вы можете конфисковать, когда есть решение суда. А арестом денежных средств вы делаете невозможным работу субъекта хозяйствования", – замечает Порошенко.

По его словам, не могут налагаться аресты на имущество или средства бессрочно.

"Если до 2-х месяцев есть меры по ограничению свободы или залога – так же на 2 месяца, не более накладывается арест на имущество и активы. Если нужно продолжать, идите дальше в суд и показывайте свои аргументы. У нас есть случаи, когда на 4-5-7 лет наложили аресты, и потом ничего не предпринимают, не проводят следственные действия, а активы инвесторов арестованы", – возмущается Порошенко.

"Отмечаем: больше никаких обысков, изъятий, задержаний в рамках 208 статьи, то есть это когда есть немедленная необходимость, они могут действовать без решения суда. Статья 208 – это только о преступлениях против личности, подразумеваемых убийством, изнасилованием, если человек задерживается непосредственно с поличным. Или преступления против государства, терроризм, где тоже человек задерживается с поличным. Если у вас есть обоснованные подозрения в суд, получайте определение. Это 100% норма европейского законодательства", – отмечает Порошенко.

Он также уверен: размер залога для экономических дел не может превышать размер инкриминируемого ущерба.

"Если подозревается, что человек нанес ущерб 5 миллионам, размер залога не может превышать 5 миллионов. Ведь если даже человек, подозреваемый или задержанный, не соблюдает условия меры пресечения и где-то убежит, то государство, конфисковав залог в государственный бюджет, сразу компенсирует все расходы", – объясняет Порошенко.

По его словам, предприниматели должны получить право резервировать сумму инкриминируемого ущерба на специальном депозите, а дела должны рассматриваться как хозяйственные в хозяйственных судах.

А нарушающие законы силовики и судьи должны нести ответственность, убежден Петр Порошенко. "Если решение упразднено судом высшей инстанции или Верховным судом – это основания для дисциплинарного взыскания и с прокуроров, и с судей. Если решение отменено и присуждено решение Европейского Суда по правам человека – гарантировано из твоего кармана изымалась компенсация государственному бюджету, а для судей было безусловное основание для освобождения от должности", – отмечает Порошенко.

"Тогда в следующий раз, когда раздастся из высокого кабинета телефонный звонок с требованием арестовать с беспрецедентным залогом, без всяких оснований, и судья будет стоять в позиции "чего хотите", то у судьи появится позиция – я не хочу в будущем быть уволенным или платить из собственного кармана вред", – считает Порошенко.

"Именно бизнес создает рабочие места, платит налоги, за счет которых мы удерживаем Вооруженные Силы Украины. Ибо за счет внешней финансовой помощи мы не имеем права тратить это на финансирование вооруженных сил. А бизнес еще в абсолютном большинстве, равно как украинский народ, волонтерит и помогает армии", – отмечает Порошенко.

"Но дело не только в бизнесе. Сегодня 98% украинцев живут надеждами на будущее членство Украины в ЕС и НАТО. Потому мы приглашаем всех к дискуссии. Соответствующие материалы с текстами и проектами решений будут направлены всем заинтересованным лицам. Я приглашаю бизнес к компетентному, профессиональному, государственному, патриотическому диалогу, чтобы мы защитили европейский выбор Украины", – резюмирует пятый президент.