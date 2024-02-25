Украина в 2024-м откроет 4 новых автомобильных пункта пропуска: Кубраков раскрыл детали

В 2024 году Украина ожидает новых автомобильных пунктов пропуска с Молдовой, Румынией, Венгрией и Польшей. Дополнительные пункты важны, учитывая проблемы на границе с Польшей.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков на форуме Украины. Год 2024. Он отметил, что Украина будет развивать Дунайский маршрут.

В планах – предоставление документов на восстановление авиаперевозок. Министр отметил важность создания и развития новых логистических маршрутов, особенно после нескольких месяцев проблем на украинско-польской границе.

"То есть четыре страны, где конкретные пункты пропуска появятся в этом году. Все это нам поможет немного диверсифицировать экспортные коридоры ", – заметил глава министерства.

Кроме того, в 2024 году начнется строительство первого участка европути, соединяющего станцию Мостиска на границе с Польшей и Скнилов, поселок в пригороде Львова. Кубраков отметил, что так мы соединим нашу железную дорогу с европейской сетью.

Кроме того, Украина продолжит развивать Дунайский кластер. Министр напомнил, что за первые два года войны частному сектору удалось построить более 20 терминалов для экспорта и импорта разных видов товаров. В этом году многие проекты завершат и начнут строить новые терминалы.

Кубраков надеется, что в ближайшее время удастся избавиться от некоторых барьеров, которые позволят Украине экспортировать больше грузов – зерна и продукции металлургической отрасли. А еще начнется контейнерный экспорт/импорт по Черному морю.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, польские протестующиевременно остановили блокировку пункта пропуска "Зосин-Устилуг"с трех часов ночи 24 февраля в связи с годовщиной начала широкомасштабной войны в Украине. Пробел происходит в обычном режиме.

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