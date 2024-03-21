Польские протестующие разблокировали движение грузовиков в одном из пунктов пропуска: детали

Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков в направлении пункта пропуска "Медика" - "Шегини". При этом на утро четверга, 21 марта, заблокированными для движения грузовиков остаются 4 направления "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Рава-Русская".

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона. По его словам, информацию о разблокировке "Медика-Шегини" украинские пограничники получили вчера, в среду 20 марта, около 21:30.

Об этом сообщили польские коллеги-пограничники. Они поставили ГНСУ в известность, что польские фермеры завершили блокирование движения грузовых транспортных средств на въезд в Польшу и выезд.

"Итак, оформление этой категории транспорта начало осуществляться в привычном порядке", - говорит Демченко.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, польские фермеры во время масштабных акций протеста по всей стране начали блокировать движение пассажирских автобусов на границе с Украиной в пункте пропуска "Медика - Шегини". В связи с этим вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обратился к польскому министру внутренних дел Марцину Кервинскому.

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