Польша последовательно инициирует введение новых санкций против РФ, несмотря на возможное появление дополнительной финансовой нагрузки на польских производителей. В то же время другие страны (например, Бельгия и Чехия) выторгуют для себя исключения.

Об этом заявил директор "Института мировой политики" Евгений Магда.

"Постоянному представителю Польши при ЕС в вопросах санкций следует быть более требовательным и категоричным, особенно по поводу стремлений других стран иметь исключения/длинные переходные периоды", – подчеркнул эксперт, комментируя ослабление санкций ЕС для российской металлургической продукции, которое пролоббировали отдельные принадлежащие россиянам заводы принадлежащих россиянам.

Магда акцентировал, что львиная доля российской металлургической продукции поставляется в Чехию именно через польские порты Гданьск и Щецин. При этом на чешский завод VÍTKOVICE STEEL поставляется российская металлопродукция, производимая и в Польше.

"Оба завода условно находятся в одном регионе и конкурируют за одного покупателя, и чешский завод из-за недобросовестности выигрывает. По информации СМИ, Huta простаивает в последние несколько месяцев – и, возможно, одной из причин является неконкурентоспособность перед чешской продукцией из российских полуфабрикатов. То есть, речь идет о потере рабочих мест в Польше", – подчеркнул Магда.

По данным эксперта, завод VÍTKOVICE STEEL к 2014 году принадлежал компании Evraz российского олигарха Романа Абрамовича. А затем был продан группе частных инвесторов из пяти фондов, зарегистрированных на Кипре. Однако официальные данные, имеющиеся в бизнес-реестре Чехии, указывают на то, что продажа была фиктивной.

"По меньшей мере, один из бенефициарных владельцев VÍTKOVICE STEEL работал в предприятиях Evraz. Кроме того, до конца 2023 года в наблюдательном совете предприятия находились две гражданки РФ, что означает, что решения этого органа подписывались в Москве. Поэтому не удивительно, что VÍTKOVICE STEEL последовательно лоббирует действия квот на российские полуфабрикаты", – указывает Магда.

Впрочем, он выразил убеждение, что у Польши есть реальный инструмент помешать обогащению российских олигархов – нужно заблокировать импорт российских слябов через свои порты.

"Такая блокада поможет и украинцам, и польским металлургам. В глобальном же плане это позволит убедиться в том, что Россия лжет всегда. Чешский завод продолжит работать, но, наконец, будет делать это честно, без российского демпинга и схем, по которым в результате олигархи Путина продолжают обогащаться", – резюмировал эксперт.