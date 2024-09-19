Половину налогов в топ-10 на топливном рынке платит одна сеть АЗС, – Куюн

За 2 квартал этого года 10 крупнейших АЗС-сетей страны заплатили рекордный квартальный объем налогов с операционной деятельности – более 2,6 млрд грн. Половину этой суммы уплатила сеть ОККО. Об этом написал эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на своей FB-странице. "Имеем рекорд за последние шесть кварталов — 2,655 млрд грн (оплата по ТОП-10 сетей по количеству АЗС). Это почти вдвое больше, чем во ІІ кв. 2023 г. (1,451 млрд грн) и чуть выше предыдущего рекорда — 2,464 млрд грн в IV кв. 2023-го. Несмотря на традиционное лидерство, ОККО укрепило позицию, установив новый рекорд – 4,2 грн/л. Сеть платит 50% всех налогов среди ТОП-10 сетей", – написал Куюн.

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По словам эксперта, антилидеры рейтинга платят 0,6-0,8 грн/л, и это являются самыми плохими результатами.

Среди других наблюдений Куюн упоминает и о массовом уклонении от уплаты налога на прибыль. "Среди топ-10 сетей 82% уплаты НнП приходится на ОККО, у которой 30% реализации и 20% АЗС. На втором месте – 14%, остальные 8 сетей – 4% на всех", — отметил он.

Как сообщалось ранее, по результатам деятельности в прошлом году компании группы ОККО уплатили 3,9 млрд грн налогов с операционной д