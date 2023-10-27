Пока 'Укрзалізниця' будет зарабатывать на повышении тарифов, бизнес будет закрываться, – Оринчак

Очередное повышение тарифа на грузовые перевозки, которое инициирует "Укрзалізниця", приведет к тому, что предприятия начнут сокращать объемы производства, а затем – зарплаты и налоги в бюджет. Поэтому от роста тарифов выигрывает только государственный монополист УЗ – в то время как государство будет терять промышленность. Об этом заявила в комментарии исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак.

"Если будет повышение тарифов, бизнес будет выходить в ноль, только чтобы перекрыть текущую операционную работу. Но это тогда не о бизнесе - это о дате заработать государственному предприятию, являющемуся на сегодняшний день монополистом в перевозках, и фактически работать в убыток или вообще остановиться ", - подчеркнула Оринчак.

Она отметила, что государство должно стимулировать развитие добывающей отрасли - ведь она теряет предприятия, и самое главное - человеческий ресурс. Так что если не будет государственного стимулирования, в отрасли некому будет работать. А соответственно – загружать работой железную дорогу.

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"Если предприятия будут увеличивать тарифы и некому будет работать, не выиграет ни государство, ни бизнес. Поэтому перед тем, как повышать тарифы и закладывать это в государственный бюджет, нужно найти паритетную формулу для того, чтобы бизнес и государство имели баланс и не перекрывали друг другу воздух. Бизнес и так как может, так и работает. А так мы вообще его остановим", - резюмировала Оринчак.

Как известно, недавно появилась информация о намерении "Укрзалізниці" увеличить тарифы на грузовые перевозки. Год назад в июле компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь, экономист Андрей Новак заявил, что от повышения тарифа на железнодорожные перевозки наше государство проиграет, поскольку потеряет тысячи субъектов хозяйствования. Поэтому здесь необходимо вмешательство правительства, которое должно обуздать аппетиты "Укрзалізниці".