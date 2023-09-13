'Планируем на март': Зеленский пообещал индексацию пенсий и намекнул на повышение минимальной зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал существенную индексацию пенсий в следующем году. Согласно плану, она должна произойти уже в марте 2024-го "как это и предусмотрено законом".

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Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении к украинцам в среду, 13 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Также он намекнул, что в первом полугодии в следующем году в Украине может вырасти минимальная заработная плата.

Основу для соответствующего повышения гарант поручил подготовить премьер-министру Денису Шмыгалю. С ним и министром финансов Сергеем Марченко Зеленский сегодня провел совещание по поводу государственного бюджета на следующий год.

"Обозначил основные параметры – то, что должно быть приоритетами в бюджете государства", – сказал он.

По словам президента, отдельным приоритетом в госбюджете-2024 станет поддержка украинских ветеранов.

Не забудут и о социальных расходах – речь идет о сумме не менее 469 миллиардов гривен. Дополнительные средства будут выделены на систему здравоохранения – как минимум на 24 миллиарда больше, чем были расходы в этом году.

"Будет плюс на систему образования, прежде всего, на поддержку учителей и преподавателей", – добавил гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине намерены принять проект государственного бюджета Украины на 2024 год до 15 сентября. Ожидается, что у него будет заложено увеличение минимальной заработной платы, которая составляет 6 700 грн.

Главным же приоритетом госбюджета Украины-2024 станет сектор безопасности и обороны. Подробнее читайте по ссылке.

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