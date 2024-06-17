Экологичная упаковка и не только: как пивоваренная компания AB InBev Efes Ukraine заботится об окружающей среде
Пивоваренная компания AB InBev Efes Ukraine является одним из лидеров украинского пивного рынка. Компания развивает свой бизнес постоянно, создавая высококачественный продукт для потребителей и заботясь об окружающей среде посредством внедрения экологических инициатив.
Среди проектов, реализуемых компанией – бережное отношение к воде, энергоэффективность, экологическая упаковка и вторичная переработка отходов. О своем устойчивом подходе к работе AB InBev Efes Ukraine рассказали в комментарии OBOZ.UA.
На территории Украины компания имеет три винокурни: в Чернигове, Николаеве и Харькове. На сегодня свою работу возобновили Черниговская и Николаевская пивоварни.
"Несмотря на значительные вызовы работы на украинском рынке, компания придерживается принципов устойчивого развития, ведь это является основным двигателем для минимизации влияния работы пивоварен на окружающую среду", – пояснили в компании.
Одной из ключевых инициатив для AB InBev Efes Ukraine является бережное отношение к воде.
"Вода является основным ингредиентом для нашего продукта, поэтому каждый год мы ищем возможности для оптимизации ее потребления и улучшаем процент использования воды на 1 литр готовой продукции. Так, например, в 2023 году нам удалось сократить потребление воды на 3% по сравнению с 2021 годом. Более того, на пивоваренных заводах работают системы биологической очистки сточных вод, которые с помощью аэробного и анаэробного ила обеспечивают очистку сточных вод пивоваренных заводов от загрязняющих компонентов, это позволяет отдавать в водоотводную сеть воду, которая отвечает необходимым качественным показателям", – делятся опытом в компании.
Не менее важным направлением приложения усилий является достижение энергоэффективности и противодействие изменению климата.
"Каждая пивоваренная компания имеет энергоэффективные технологии, которые во время производственных процессов позволяют улавливать биогаз и CO2. Этот ресурс в дальнейшем повторно используется в производстве, что сокращает потребление природного газа и уменьшает количество выбросов углерода в атмосферу", – рассказывают в AB InBev Efes Ukraine.
Кроме того, компания уделяет большое внимание использованию экологической упаковки для своего продукта.
"Для своей продукции компания использует несколько форматов упаковки, из которых стеклянная бутылка и КЭГа являются оборотными. К примеру, только за 2023 год мы собрали более 20 млн бутылок, повторное использование которых позволило сэкономить электроэнергию в объеме, достаточном для зарядки 63 миллионов смартфонов", – отметили в AB InBev Efes Ukraine.
Свой вклад в защиту окружающей среды пивоваренные компании вносят также и путем обеспечения вторичной переработки отходов пивоварения и упаковки.
"На сегодняшний день компания перерабатывает более 99% своих производственных отходов — как органику, так и упаковку. Каждая пивоварня отдельно сортирует стеклобой, ПЭТ-преформы и пластик, алюминиевые банки, органику, которые затем передаются партнерам для утилизации. С результатами сбора органических отходов в 2023 году нам удалось реализовать более 22 тыс. тонн зерноотходов и пивной дробины, это дало возможность накормить натуральным и питательным кормом более 1 млн животных", – подчеркнули в AB InBev Efes Ukraine.