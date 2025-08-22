Пересмотр тарифов на распределение должен снять долговое давление с рынка электроэнергии, – Орлова

Регулятор планирует с сентября 2025 года пересмотреть тарифы на распределение. Этот шаг должен помочь уменьшить долговой кризис и обеспечить подготовку к прохождению отопительного сезона.

Об этом заявила Дарья Орлова, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting.

"По состоянию на июнь 2025 года задолженность компаний-облэнерго перед "Укрэнерго" за услуги по передаче электроэнергии составила примерно 3 млрд грн, за услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению – 3,8 млрд грн, а долг ОСР на балансирующем рынке – более 14 млрд грн. То есть, суммарно долг операторов систем распределения перед "Укрэнерго" – более 20 млрд грн", – отметила она.

По словам Орловой, тариф может вырасти в среднем на 13% для первого класса напряжения и на 23% – для второго. Наибольшее повышение ожидается для Ривнеоблэнерго, Кировоградоблэнерго и Хмельницкоблэнерго, наименьшее – для Черниговоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Львовоблэнерго. При этом изменения не повлияют на тариф для населения.

"Фактически, такое возможное повышение не повлечет резкого повышения цен для конечных потребителей. Доля тарифов ОСП и ОСР в общей стоимости электроэнергии для бизнеса в Украине составляет примерно 10–20%", – объяснила эксперт.

Она отметила, что циклическая задолженность в энергосекторе тормозит ключевые процессы, включая инвестиции в новую генерацию и развитие сетей.

""Главной" компанией на украинском рынке электроэнергии остается НЭК "Укрэнерго", от финансового состояния которой зависит и работа всей системы в целом", – добавила Орлова.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в условиях падения доходов из-за уменьшения потребления и масштабные расходы на восстановление, Регулятор вынужден индексировать тариф на распределение на уровень инфляции.