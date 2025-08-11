Пересмотр прайс-кепов стал правильным решением для обеспечения импорта в вечерние пики, – Омельченко

Изменение предельных цен на электроэнергию в вечерние пиковые часы было правильным шагом и не привело к резкому росту стоимости ресурса.

Видео дня

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Предельные цены на рынке электроэнергии невинные. Все гораздо сложнее", – подчеркнул он.

По словам эксперта, после изменения прайс-кепов не произошло резкого роста цен, несмотря на прогнозы отдельных комментаторов.

"Абсолютно правильное решение регулятора... позволило обеспечить импорт электроэнергии в вечерние пики", – отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что причины сравнительно высоких цен в Украине не связаны с повышением предельных цен: "В странах ЕС они на порядок выше".

Основными факторами эксперт назвал дефицит мощностей в вечерние часы из-за войны и политическое решение о перекрестном субсидировании населения в рамках ПСО на более 150 млрд грн в 2025 году.

"Украинская энергетика находится сейчас в таком состоянии, когда не способна одновременно субсидировать население и обеспечивать заниженные цены нерыночным путем для промышленности. Приоритетность ценовой помощи населению, а не промышленности – политическое решение, а не коварные действия генерации", – подчеркнул он.

Омельченко добавил, что фундаментальные факторы украинского рынка в последние недели практически не менялись: объемы потребления и состав генерирующего оборудования остались стабильными, но вырос импорт электроэнергии из ЕС в дефицитные часы вечернего пика.

Единственным путем, по его мнению, который может сбалансировать интересы производителей и промышленных потребителей, является интеграция украинского энергорынка с рынком ЕС.

Напомним, с 1 августа в Украине действуют обновленные предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии, в частности для периода вечернего пика (17:00–23:00), где максимальная цена на РСВ и ВСР может достигать 15000 грн/МВт-ч, а на балансирующем рынке – 16 000,00 грн/МВт-ч.