Пенсии хотят вернуть с карт украинцев в бюджет: у каких двух категорий планируют забрать выплаты

В Украине со счетов Ощадбанка в бюджет планируется вернуть часть пенсий со счетов. Речь идет о тех пенсионерах, которые получили статус вынужденно перемещенного лица, однако больше года не снимали средства со счета. Также могут забрать средства тех пенсионеров-переселенцев, которые не прошли идентификацию.

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"Установить, что в 2025 году акционерное общество "Державний ощадний банк України" перечисляет в Пенсионный фонд Украины остаток средств, образовавшийся у него по состоянию на 1 января 2025 года на счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в акционерном обществе "Державний ощадний банк України"выплаты пенсий", – говорится в проекте бюджета на 2025 год.

Далее в указанные статьи конкретизируется, что речь идет только о двух частях переселенцев на пенсии. В объяснениях отмечается, что это не приведет к изъятию пенсий у пенсионеров, а будет изменено место хранения этих средств. То есть, если пенсионер заметит, что с его счета сняли средства, пройдет идентификацию, обратится в ПФУ, средства могут вернуть.

"Во исполнение положений Бюджетной декларации на 2025–2027 годы в части осуществления мер по дополнительному наполнению доходной части бюджетов фондов пенсионного и социального страхования предложено снятие со Ощадбанка остатка средств на счетах пенсионеров, движение по которым не осуществляется более одного года, и тех лиц, которые не прошли физическую идентификацию (ориентировочно 10 млрд гривен)", – говорится в объяснении.

Отметим, в Украине минимальную пенсию по проекту бюджета на 2025 год Кабинет Министров планирует заморозить на уровне 2361 грн. Пенсионеры, к которым за комментарием обратился OBOZ.UA, рассказывают: с таким решением готовы смириться, однако без помощи детей сдачи в аренду комнаты уже сейчас выжить на пенсию практически невозможно.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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