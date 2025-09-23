Падение цен на электроэнергию в Украине доказало действенность рыночной модели, – Немчинов

Сентябрьское падение цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ) стало болезненным для части трейдеров, которые в течение предыдущих месяцев активно зарабатывали на ценовой волатильности.

Об этом заявил бывший заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

"Чем больше ты хочешь заработать, тем больше надо рисковать. И та ситуация, которая у нас на сегодня с привязкой к РСВ, фактически позволяет на моменте как много заработать, но в случае таких ситуаций можно и потерять. То есть, это высокорисковый сегмент рынка, который позволяет все же получить максимальную маржу", – пояснил он.

По его словам, с весны до лета трейдеры имели возможность получать существенную прибыль, однако в сентябре ситуация развернулась в другую сторону.

"Апрель, май, июнь, июль – довольно ощутима была разница в цене. Трейдеры зарабатывали, и все было хорошо, а с сентября получилось немножко по-другому", – отметил Немчинов.

По убеждению Немчинова, создание индекса, который бы учитывал цену как двусторонних договоров, так и РСВ, стало бы важным шагом для развития рынка.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что сезонные факторы дают трейдерам возможность довольно точно прогнозировать динамику цен на рынке электроэнергии. Среди факторов, на которые стоит обратить внимание, он назвал график ремонтной кампании АЭС, погодные условия, а также запуск новых мощностей.