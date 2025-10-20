Оценка стоимости активов 'Моршинской' вызывает много вопросов, – Ирина Супрун

Процедура подготовки арестованных активов группы IDS Ukraine к передаче в управление АРМА имеет системные недостатки, которые могут привести к финансовым потерям государства и неэффективному управлению.

Об этом рассказала основательница и СЕО "Геологической инвестиционной группы" Ирина Супрун в интервью NADRA.INFO.

Первым серьезным риском, на который обратила внимание Ирина Супрун, является необъективность оценки акций компаний группы (ЧАО "ИДС" и ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар").

"Похоже, что оценщик "забыл" идентифицировать и оценить стоимость брендов "Моршинская" и "Миргородская". Также из отчета видно, что оценщик не осуществил личного осмотра активов, полагаясь только на предоставленные документы от АРМА," – заявила руководитель СЕО "Геологической инвестиционной группы"

Если такой отчет будет использован, государство рискует недополучить значительные средства или заключить невыгодный договор, по которому управляющий может получать сверхприбыли от эксплуатации известных брендов, платя АРМА заниженную сумму.

Второй проблемой, по словам Ирины Супрун, является попытка АРМА "раздробить" пул активов группы "Моршинская" и "Миргородская", которые являются единым бизнес-организмом IDS Ukraine. Например, АРМА объявило рыночные консультации по акциям двух компаний 3 сентября, а по другой части актива (включая производителя "Миргородской") – 9 октября 2025 года.

"Это абсолютно нелогично и неразумно с точки зрения сохранения активов и их эффективного управления. Эта группа, на наш взгляд, должна оцениваться и передаваться в управление комплексно и в едином пуле активов," – подчеркнула Супрун.

Кроме того, по данным "Геологической инвестиционной группы", оценка на часть активов группы IDS, где присутствуют акции производителя "Миргородской", еще не проведена и даже не объявлен конкурс на оценщика. Это нарушает требования закона, поскольку оценка является обязательной частью плана управления, который должен содержать информацию о рыночной стоимости актива.

"Геологическая инвестиционная группа" уже имеет опыт участия в конкурсе на управление IDS Ukraine в 2023 году и снова решила принять участие в отборе весной 2025 года после расторжения договора с предыдущим управляющим. Однако, по словам Ирины Супрун, компания столкнулась с проблемой закрытости АРМА. Уже когда инвестиционная группа публично рассказала о проблеме закрытых методов АРМА, агентство предоставило отчет об оценке акций компании производителя "Моршинской".

"Раскрытие информации для АРМА – системная проблема. Поэтому можно предположить, что победить в таких конкурсах сможет только участник, у которого будет полная (или "полнее", чем у других) информация об активах – это большое преимущество, которое в равной степени недоступно другим участникам. Кто-то владеет информацией, а кто-то нет", – считает СЕО "Геологической инвестиционной группы".

Ирина Супрун также подчеркнула, что АРМА спешит объявить конкурсы на поиск управляющих по старым процедурам, грубо нарушая закон, что совершенно не коррелируется с теми реформами, которые организация громко продвигает.