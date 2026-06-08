Отмена прайс-кепов открывает новые возможности для инвестиций в энергетику, – Жупанин

Вопрос прайс-кепов остается одним из ключевых вызовов для развития новой энергетической генерации в Украине.

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Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Жупанин.

По его словам, тема ценовых ограничений на рынке электроэнергии стала одной из главных во время работы профильной группы, где присутствовали как представители энергетики, так и крупные потребители электроэнергии.

"Первое – это прайс-кэпы, прайс-кэпы, которые сейчас еще есть, но их не будет", – отметил Жупанин.

Он признал, что часть потребителей опасается последствий будущей либерализации рынка и не до конца понимает, на каком уровне будет формироваться цена после отмены ограничений.

"Это где-то боязнь того, куда цена может выйти в случае отмены прайс-кепов", – сказал народный депутат.

В то же время Жупанин отметил, что вместе с либерализацией рынка Украине придется решать и другие системные проблемы, в частности риск так называемой "спирали смерти", когда бизнес все активнее переходит на собственную генерацию, а расходы на содержание сети ложатся на все меньшее количество потребителей.

Но, по его словам, именно устранение рыночных барьеров, включая прайс-кэпы, является необходимой предпосылкой для привлечения инвестиций в новые генерирующие мощности.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил, что отмена прайс-кепов с 1 мая 2027 года не создает рисков неконтролируемого роста цен, поскольку закон предусматривает механизмы защиты рынка и потребителей.