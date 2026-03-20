Отмена повышенных прайс-кепов с 1 апреля может ударить по импорту электроэнергии – эксперт

Повышение прайс-кепов на рынке электроэнергии стало ключевым инструментом восстановления рыночных сигналов и привлечения импорта в условиях дефицита мощности.

Об этом заявил эксперт энергетического рынка Владимир Галущак.

"В классической модели оптового рынка они должны выполнять лишь функцию предотвращения экстремальных ценовых колебаний, но не заменять рыночное ценообразование", – отметил Галущак.

Он подчеркнул, что на большинстве европейских рынков такие ограничения установлены на очень высоком уровне и фактически не влияют на формирование цены. В Украине же из-за войны, повреждения генерации и дефицита маневровых мощностей прайс-кэпы стали инструментом оперативного регулирования рынка.

Именно их повышение в предыдущие периоды позволило частично восстановить рыночную логику ценообразования и сделать импорт экономически целесообразным в часы дефицита.

По словам эксперта, на этом фоне завершение действия повышенных прайс-кэпов с 1 апреля может снова изменить баланс рынка и повлиять на доступность импортной электроэнергии.

Напомним, в январе 2026 года НКРЭКУ временно повысила прайс-кэпы на краткосрочных сегментах рынка, чтобы разблокировать импорт электроэнергии. Согласно действующему решению, действие повышенных предельных цен завершается 31 марта.