Остановка ЦОФ 'Червоноградская' может ударить по подготовке к зиме – медиа

Ситуация вокруг Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) "Червоноградская" ставит под угрозу надлежащую подготовку энергетики к следующему отопительному сезону.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

В нем отмечается, что необходимо обратить внимание на ЦОФ "Червогоградская", потому что от нее зависит полноценная поставка угля из шахт Львовско-Волынского бассейна на государственную тепловую генерацию.

"По оценкам источников в отрасли, предприятие оказалось в глубоком кризисе: речь идет о непрозрачном контроле, сбоях в работе, рисках для обогащения и поставок угля, долгах по зарплате и угрозе остановки. Если эта ситуация не будет урегулирована, она может стать еще одним фактором риска для подготовки государственных ТЭС к следующему отопительному сезону", – говорится в материале.

В статье подчеркнули, что ситуация выглядит значительно глубже и опаснее. На предприятии фиксируются нездоровые процессы, в частности возвращение практик так называемых "смотрящих", которые якобы напрямую вмешиваются в работу и блокируют управленческие решения. Это уже создает реальные риски окончательной остановки не только самой фабрики, но и смежных производственных цепей.

В то же время без стабильной работы шахт Львовско-Волынского бассейна практически невозможно обеспечить надежную подготовку к зиме.

"Решение о возвращении фабрики под эффективное государственное управление и разблокирование работы государственных шахт должно стать предметом рассмотрения СНБО. Иначе все планы устойчивости могут оказаться формальностью: государственные ТЭС останутся без угля, а государственный угольный сектор – в состоянии катастрофы", – подчеркнули источники в отрасли.