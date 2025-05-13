Основным риском для 'зеленой' энергетики остаются непогашенные долги 'Укрэнерго', –Игнатьев

Значительные непогашенные долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников остаются одной из главных угроз для дальнейшего развития отрасли и привлекательности энергетического рынка Украины для инвесторов.

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Об этом заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По мнению эксперта, хотя часть задолженности на рынке электроэнергии уже была погашена, ключевым вызовом остается нерешенный вопрос долгов перед "зеленой" генерацией, оставшийся за НЭК "Укрэнерго".

"У нас остался в "зеленой" генерации большой долг от "Укрэнерго", "Укрэнерго" обещали его существенно погасить, пока этого не произошло. И здесь главное – этот долг погасить", – пояснил эксперт.

По состоянию на начало 2025 года задолженность перед производителями электроэнергии из ВИЭ превышает 22 млрд грн. Она сформировалась в результате хронического недофинансирования тарифа на передачу электроэнергии, из которого финансируется "зеленый" тариф.

Игнатьев подчеркнул, что решение этого вопроса является критически важным не только для финансовой стабильности сектора, но и для сохранения инвестиционного доверия:

"Это элемент возвращения доверия к государству Украина со стороны инвесторов – как национальных внутри Украины, так и международных за пределами Украины", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, оптимальным решением может стать кредитование "Укрэнерго" с целью погашения долгов, однако для этого компания должна найти баланс между восстановлением инвестиционного рейтинга и выполнением обязательств перед рынком.

"Я думаю, что здесь "Укрэнерго" должно сейчас сделать правильный баланс, завершить эту всю процедуру и потом государству надо приходить на новый инструмент стимулирования "зеленой" генерации", – сказал Игнатьев.

Ранее директор ООО НПП "ЭНЕРГО-ПЛЮС Евгений Корф заявил, что украинский рынок возобновляемой энергетики остается заложником накопленных долгов. По его словам, это серьезно сдерживает дальнейшее развитие отрасли и привлечение инвестиций.